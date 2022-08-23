В Челябинске собственник продает за 700 тысяч рублей мужской спа-салон, заявляя, что бизнес налажен. Причину продажи автор необычного объявления не уточняет.
«Продам мужской спа-салон, полностью налаженный и готовый бизнес. Имеется комната для персонала, три рабочих комнаты и просторная зона для встречи гостей. Выполнен красивый тематический ремонт, зона для танцев (установлен пилон), подсветки и много всяких мелочей для комфортного ведения данной деятельности», — говорится в тексте объявления на сайте «Авито».
Мужские спа-салоны в Челябинской области периодически становятся объектом внимания силовиков. Самое известное из таких заведений, спа-салон «VIP-Cоблазн», расположено на пешеходной части улицы Кирова. Салон пытались закрыть несколько раз, на его руководителя возбуждали уголовное дело, но заведение продолжает работу много лет.
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