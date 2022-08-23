23 августа 2022

В Челябинске продают спа-салон для мужчин. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Арт-объекты на Кировке. Челябинск, скульптура, огонь, спа салон, вип соблазн
Спа-салоны периодически привлекают внимание силовиков Фото:

В Челябинске собственник продает за 700 тысяч рублей мужской спа-салон, заявляя, что бизнес налажен. Причину продажи автор необычного объявления не уточняет.

«Продам мужской спа-салон, полностью налаженный и готовый бизнес. Имеется комната для персонала, три рабочих комнаты и просторная зона для встречи гостей. Выполнен красивый тематический ремонт, зона для танцев (установлен пилон), подсветки и много всяких мелочей для комфортного ведения данной деятельности», — говорится в тексте объявления на сайте «Авито».

Мужские спа-салоны в Челябинской области периодически становятся объектом внимания силовиков. Самое известное из таких заведений, спа-салон «VIP-Cоблазн», расположено на пешеходной части улицы Кирова. Салон пытались закрыть несколько раз, на его руководителя возбуждали уголовное дело, но заведение продолжает работу много лет.

Продавец разместил несколько фотографий бизнеса

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В Челябинске собственник продает за 700 тысяч рублей мужской спа-салон, заявляя, что бизнес налажен. Причину продажи автор необычного объявления не уточняет. «Продам мужской спа-салон, полностью налаженный и готовый бизнес. Имеется комната для персонала, три рабочих комнаты и просторная зона для встречи гостей. Выполнен красивый тематический ремонт, зона для танцев (установлен пилон), подсветки и много всяких мелочей для комфортного ведения данной деятельности», — говорится в тексте объявления на сайте «Авито». Мужские спа-салоны в Челябинской области периодически становятся объектом внимания силовиков. Самое известное из таких заведений, спа-салон «VIP-Cоблазн», расположено на пешеходной части улицы Кирова. Салон пытались закрыть несколько раз, на его руководителя возбуждали уголовное дело, но заведение продолжает работу много лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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