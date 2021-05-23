Притон под видом спа-салона располагался в самом центре Челябинска (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Центральном районном суде Челябинска 24 мая вынесен приговор двум жителям города за организацию салона проституции. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«Судом 37-летнему мужчине назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. 36-летней женщине — 1 год 2 месяца лишения свободы условно, с испытательным сроком 1 год 6 месяцев», — заявили в пресс-службе надзорного ведомства.

Мужчина арендовал необходимое помещение и вёл финансовую деятельность, а женщина являлась администратором салона. Девушки, оказывающие данные услуги, привлечены к административной ответственности в виде штрафа за занятие проституцией. Уголовное дело было возбуждено по ч.1 ст. 241 УК РФ (деяния, направленные на организацию занятия проституцией другими лицами, а равно содержание притонов для занятия проституцией или систематическое предоставление помещений для занятия проституцией).

Притон, где работали сутенеры, располагался в самом центре Челябинска, на Кировке, под видом спа-салона «VIP-Соблазн». В интернете размещались объявления следующего содержания: «эротический массаж VIP», и «золотая находка для чиновников в движении». По требованию прокуратуры баннер с салона был снят, но объявления в соцсетях остались.