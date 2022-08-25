Пермяк через Верховный суд засудил ГИБДД за изъятый у внука мопед

В Верховном суде дело вернули в первую инстанцию на новое рассмотрение Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пермский районный суд Пермского края признал неправомерность действий сотрудников ГИБДД, отобравших у местного жителя скутер. Для этого владельцу техники пришлось пройти все инстанции вплоть до Верховного суда России. Итоговое решение опубликовано на сайте Пермского районного суда.

«Признать незаконными действия сотрудников отдела ДПС ГИБДД МВД России по несвоевременному разрешению вопроса о возврате задержанного транспортного средства», — говорится в решении. Также пермяк просил оплатить расходы на транспортировку и хранение мопеда, но это требование не удовлетворили.

Ранее в Пермском районе сотрудники ГИБДД при патрулировании остановили несовершеннолетнего на скутере Corsa. Не получив никаких документов от парня, сотрудники изъяли транспортное средство на штрафстоянку. Позже к начальнику отдела ГИБДД обратился дедушка пермяка, указав, что полицейские были не правы, так как мопед не подлежит регистрации в ГИБДД. Владелец скутера попросил вернуть его, но ему отказали.

Как рассказывало URA.RU, пермяк обратился в суд, где ему также отказали и признали действия сотрудников ГИБДД правомерными. Позже он подавал апелляционные и кассационные жалобы, но результат был тот же. Тогда мужчина решил обратиться в Верховный суд РФ, где дело вернули на новое рассмотрение.