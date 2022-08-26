В Челябинской области покончил с собой школьник

В причинах самоубийства разбирается Следственный комитет
В Копейске (Челябинская область) устанавливаются обстоятельства смерти 14-летнего школьника. По предварительным данным, подросток покончил с собой, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах.
«Тело мальчика, который перешел в восьмой класс одной из школ города, нашли в огороде дома в частном секторе города. Подросток оставил предсмертную записку», — рассказал источник.
В пресс-службу Следственного управления СКР направлен запрос. Комментарий ведомства будет опубликован после получения.
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