В Челябинской области покончил с собой школьник

В причинах самоубийства разбирается Следственный комитет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Копейске (Челябинская область) устанавливаются обстоятельства смерти 14-летнего школьника. По предварительным данным, подросток покончил с собой, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах.

«Тело мальчика, который перешел в восьмой класс одной из школ города, нашли в огороде дома в частном секторе города. Подросток оставил предсмертную записку», — рассказал источник.

В пресс-службу Следственного управления СКР направлен запрос. Комментарий ведомства будет опубликован после получения.