26 августа 2022

В Челябинской области покончил с собой школьник

© Служба новостей «URA.RU»
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Зак собрание. Челябинск., следственный комитет, папка
В причинах самоубийства разбирается Следственный комитет Фото:

В Копейске (Челябинская область) устанавливаются обстоятельства смерти 14-летнего школьника. По предварительным данным, подросток покончил с собой, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах.

«Тело мальчика, который перешел в восьмой класс одной из школ города, нашли в огороде дома в частном секторе города. Подросток оставил предсмертную записку», — рассказал источник.

В пресс-службу Следственного управления СКР направлен запрос. Комментарий ведомства будет опубликован после получения.

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В Копейске (Челябинская область) устанавливаются обстоятельства смерти 14-летнего школьника. По предварительным данным, подросток покончил с собой, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах. «Тело мальчика, который перешел в восьмой класс одной из школ города, нашли в огороде дома в частном секторе города. Подросток оставил предсмертную записку», — рассказал источник. В пресс-службу Следственного управления СКР направлен запрос. Комментарий ведомства будет опубликован после получения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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