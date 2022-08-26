Пользователи переименовали свои аккаунты именем Ройзмана и оставляют комментарии к постам различных СМИ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Дело экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана о дискредитации армии

Пользователи Twitter (заблокирован на территории РФ) устроили флешмоб в поддержку экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана. Сторонники политика переименовывают свои аккаунты именем Ройзмана и вместо него оставляют комментарии к постам различных СМИ.

«Пользователи начали резко переименовывать себя в „Евгений Ройзман“ либо создавать аккаунты с этим именем с 26 августа. К флешмобу присоединяются все больше и больше людей», — пишет издание 66.RU.

Евгений Ройзман славится своими комментариями, которые он оставлял под постами СМИ. Его ответы всегда становились популярнее самих постов. К примеру, скриншот его ответа главе МИД РФ Сергею Лаврову продали на аукционе за 3200 долларов в качестве NFT-токена. Вырученные средства направили на благотворительные нужды «Фонда Ройзмана».

По словам журналистов, у пользователей, переименовавшихся в Ройзмана, пока не получается собирать столько же лайков, сколько собирал лично Ройзман. Но они берут массовостью, генерируя реплаи (ответ на пост — прим. ред.) ежесекундно.

Как писало URA.RU, Ройзмана задержали 24 августа после утренних обысков в его квартире, фонде и музее Невьянской иконы. Экс-мэру вменяют ч. 1 ст. 280 УК РФ — «Публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ». Самое жесткое наказание по первой части статьи — три года колонии.

МВД просило назначить Ройзману запрет определенных действий на время расследования. По набору ограничений это походило бы на домашний арест. Но в итоге Ройзману лишь запретили общаться со свидетелями по делу (персоналии пока не определены), пользоваться соцсетями и посещать массовые мероприятия и публичные места. По поводу его задержания высказались многие известные личности, среди них — журналист и телеведущий Владимир Соловьев, лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Фото: 66.RU

Фото: 66.RU

Фото: 66.RU

Фото: 66.RU

Фото: 66.RU