В Пермском крае ищут подрядчика для реставрации училища XIX века

29 августа 2022 в 12:50 Размер текста - 17 +

Реставрационные работы должны быть завершены к концу года Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Чердыни (Пермский край) ищут подрядчика для реставрации здания мужского приходского училища XIX века. Начальная цена тендера — 9,7 млн рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «РосТендера». «Заняться восстановлением здания по адресу Юргановская улица, дом 58, предстоит победителю тендера. Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия принимает заявки на участие до шестого сентября. Начальная цена государственного контракта — 9,7 млн рублей», — рассказали в компании. Здание мужского приходского училища было спроектировано архитектором Павлом Рудавским и построено в 1890-х годах. Сейчас там находится отдел судебных приставов и отдел соцразвития Чердынского района. Подрядчику необходимо обновить систему водоснабжения, электросети и освещение, а также заменить дверные заполнения и сделать внутреннюю отделку. Работы должны быть завершены к концу года.

В Чердыни (Пермский край) ищут подрядчика для реставрации здания мужского приходского училища XIX века. Начальная цена тендера — 9,7 млн рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «РосТендера». «Заняться восстановлением здания по адресу Юргановская улица, дом 58, предстоит победителю тендера. Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия принимает заявки на участие до шестого сентября. Начальная цена государственного контракта — 9,7 млн рублей», — рассказали в компании. Здание мужского приходского училища было спроектировано архитектором Павлом Рудавским и построено в 1890-х годах. Сейчас там находится отдел судебных приставов и отдел соцразвития Чердынского района. Подрядчику необходимо обновить систему водоснабжения, электросети и освещение, а также заменить дверные заполнения и сделать внутреннюю отделку. Работы должны быть завершены к концу года.