Куйвашев попал в топ-10 национального рейтинга губернаторов

Куйвашев занял девятую строчку в рейтинге глав регионов по итогам июля-августа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев занял девятое место в рейтинге глав регионов по итогам июля-августа 2022 года. Результаты исследования получены на основании анкетирования и опросов экспертов и представлены на сайте центра информационных коммуникаций «Рейтинг».

«Свердловская область, Куйвашев Евгений Владимирович — девятое место. Ранее в рейтинге глав регионов по итогам мая-июня 2022 года он занимал 12 позицию», — говорится в сообщении.

Центр информационных коммуникаций «Рейтинг», в рамках проекта «Национальный рейтинг», публикует исследования, посвященные оценке деятельности глав субъектов Российской Федерации. Результаты «Национального рейтинга» основываются на заочном анкетировании и заочных и очных опросах представителей экспертного сообщества.