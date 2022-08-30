30 августа 2022

Куйвашев попал в топ-10 национального рейтинга губернаторов

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Рабочий визит Евгения Куйвашева в Каменск-Уральский. Свердловская область, куйвашев евгений
Куйвашев занял девятую строчку в рейтинге глав регионов по итогам июля-августа Фото:

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев занял девятое место в рейтинге глав регионов по итогам июля-августа 2022 года. Результаты исследования получены на основании анкетирования и опросов экспертов и представлены на сайте центра информационных коммуникаций «Рейтинг».

«Свердловская область, Куйвашев Евгений Владимирович — девятое место. Ранее в рейтинге глав регионов по итогам мая-июня 2022 года он занимал 12 позицию», — говорится в сообщении.

Центр информационных коммуникаций «Рейтинг», в рамках проекта «Национальный рейтинг», публикует исследования, посвященные оценке деятельности глав субъектов Российской Федерации. Результаты «Национального рейтинга» основываются на заочном анкетировании и заочных и очных опросах представителей экспертного сообщества.

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев занял девятое место в рейтинге глав регионов по итогам июля-августа 2022 года. Результаты исследования получены на основании анкетирования и опросов экспертов и представлены на сайте центра информационных коммуникаций «Рейтинг». «Свердловская область, Куйвашев Евгений Владимирович — девятое место. Ранее в рейтинге глав регионов по итогам мая-июня 2022 года он занимал 12 позицию», — говорится в сообщении. Центр информационных коммуникаций «Рейтинг», в рамках проекта «Национальный рейтинг», публикует исследования, посвященные оценке деятельности глав субъектов Российской Федерации. Результаты «Национального рейтинга» основываются на заочном анкетировании и заочных и очных опросах представителей экспертного сообщества.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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