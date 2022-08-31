В четырех городах Челябинской области не хватает рабочих кадров

В четырех городах работодатели вынуждены конкурировать за трудовые кадры Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

С нехваткой рабочих кадров столкнулись в четырех городах Челябинской области: Магнитогорске, Челябинске, Копейске и Миассе. Об этом URA.RU сообщили в Главном управлении по труду и занятости региона.

«Работодатели Челябинской области испытывают острый кадровый голод: требуются и высококвалифицированные специалисты, и простые рабочие. Предприятия Магнитогорска, Челябинска, Копейска, Миасса и других городов готовы трудоустроить иногородних граждан», — рассказали URA.RU в пресс-службе Главного управления по труду и занятости области.

В целом по региону показатели безработицы в настоящее время самые низкие с 2020 года. В центры занятости заявлена 36451 вакансия. Показатель более чем в два раза превышает количество безработных граждан — 16268 человек. В августе 2020 года безработных на учете состояло в пять раз больше.

При этом есть территории с уровнем безработицы, превышающим среднеобластной. Среди них Нязепетровский, Кусинский районы и Усть-Катавский городской округ, где на одну вакансию приходится от двух до пяти соискателей.

В пресс-службе Федерации профсоюзов Челябинской области URA.RU заметили, что при рекордно низком уровне безработицы в области в ряде случаев возникают вопросы с низкими темпами роста зарплаты. По данным профсоюза, при индексе потребительских цен в регионе с начала 2021 года, равном 21,6%, рост средней зарплаты в черной металлургии за этот же период составил 21,9%, в цветной — 16,9%, в добывающей отрасли — 19,4%.