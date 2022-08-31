31 августа 2022

Челябинский губернатор с супругой проводили сына в школу. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
1 сентября, Текслеры. Челябинск
Алексей Текслер с супругой отвел сына Михаила на школьную линейку Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вместе с супругой Ириной 1 сентября проводили сына Михаила в школу. Линейка началась с выноса государственного флага РФ и исполнения гимна страны, передает корреспондент URA.RU с места событий.

Михаил Текслер пошел в четвертый класс гимназии №80. Семью губернатора у стен образовательного учреждения встретила директор Анна Макарова. Всех учащихся и родителей собрали во дворе гимназии для проведения торжественной линейки.

Как и предупреждали синоптики, погода в День знаний выдалась очень жаркой. С самого утра столбики термометров показывали около 25 градусов. Дети изнывали от зноя во время мероприятия. Одна из школьниц потеряла сознание. Ей оказали первую помощь.

В некоторых школах Челябинска отказались от проведения торжественных линеек. Руководство предложило школьникам провести патриотический час в классах и идти домой. Родители считают, что своими действиями руководство учебных заведений обесценивает праздник знаний.

Школа Текслера. Челябинск
Фото:
Школа Текслера. Челябинск
Фото:
Школа Текслера. Челябинск
Фото:

Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог»

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вместе с супругой Ириной 1 сентября проводили сына Михаила в школу. Линейка началась с выноса государственного флага РФ и исполнения гимна страны, передает корреспондент URA.RU с места событий. Михаил Текслер пошел в четвертый класс гимназии №80. Семью губернатора у стен образовательного учреждения встретила директор Анна Макарова. Всех учащихся и родителей собрали во дворе гимназии для проведения торжественной линейки. Как и предупреждали синоптики, погода в День знаний выдалась очень жаркой. С самого утра столбики термометров показывали около 25 градусов. Дети изнывали от зноя во время мероприятия. Одна из школьниц потеряла сознание. Ей оказали первую помощь. В некоторых школах Челябинска отказались от проведения торжественных линеек. Руководство предложило школьникам провести патриотический час в классах и идти домой. Родители считают, что своими действиями руководство учебных заведений обесценивает праздник знаний.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...