Алексей Текслер с супругой отвел сына Михаила на школьную линейку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вместе с супругой Ириной 1 сентября проводили сына Михаила в школу. Линейка началась с выноса государственного флага РФ и исполнения гимна страны, передает корреспондент URA.RU с места событий.

Михаил Текслер пошел в четвертый класс гимназии №80. Семью губернатора у стен образовательного учреждения встретила директор Анна Макарова. Всех учащихся и родителей собрали во дворе гимназии для проведения торжественной линейки.

Как и предупреждали синоптики, погода в День знаний выдалась очень жаркой. С самого утра столбики термометров показывали около 25 градусов. Дети изнывали от зноя во время мероприятия. Одна из школьниц потеряла сознание. Ей оказали первую помощь.

В некоторых школах Челябинска отказались от проведения торжественных линеек. Руководство предложило школьникам провести патриотический час в классах и идти домой. Родители считают, что своими действиями руководство учебных заведений обесценивает праздник знаний.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU