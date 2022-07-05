Екатеринбуржцев удивили люди с китайскими флагами в центре города

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Фонарики на улице Вайнера в преддверие Китайского Нового года. Екатеринбург , фонарь, китай, китайские фонарики
В центре Екатеринбурга заметили китайские бумажные фонари Фото:

Сотрудники «Сима-ленда» на площади труда в Екатеринбурге устроили флешмоб в честь 20-летия компании с китайским городом Гуанчжоу, который объявлен побратимом с Екатеринбургом. Об этом сообщили очевидцы.

«Сегодня на площади труда праздник: 20 лет побратимских отношений между Екатеринбургом и Гуанчжоу», — сообщил очевидец telegram-каналу «Екатское чтиво». В акции приняли участие десятки сотрудников «Сима-ленда», которые держали в руках красные шарики, а также флаги России и Китая.

Кроме этого, шарики развешаны вдоль моста на Плотинке. Над дорогой у площади труда висят бумажные китайские фонари. Волонтеры хором прокричали фразу на китайском языке.

Екатеринбург и Гуанчжоу заключили побратимские отношения в 2002 году. С этого времени началось активное сотрудничество городов.

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Сотрудники «Сима-ленда» на площади труда в Екатеринбурге устроили флешмоб в честь 20-летия компании с китайским городом Гуанчжоу, который объявлен побратимом с Екатеринбургом. Об этом сообщили очевидцы. «Сегодня на площади труда праздник: 20 лет побратимских отношений между Екатеринбургом и Гуанчжоу», — сообщил очевидец telegram-каналу «Екатское чтиво». В акции приняли участие десятки сотрудников «Сима-ленда», которые держали в руках красные шарики, а также флаги России и Китая. Кроме этого, шарики развешаны вдоль моста на Плотинке. Над дорогой у площади труда висят бумажные китайские фонари. Волонтеры хором прокричали фразу на китайском языке. Екатеринбург и Гуанчжоу заключили побратимские отношения в 2002 году. С этого времени началось активное сотрудничество городов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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