Екатеринбуржцев удивили люди с китайскими флагами в центре города

В центре Екатеринбурга заметили китайские бумажные фонари Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Сотрудники «Сима-ленда» на площади труда в Екатеринбурге устроили флешмоб в честь 20-летия компании с китайским городом Гуанчжоу, который объявлен побратимом с Екатеринбургом. Об этом сообщили очевидцы.

«Сегодня на площади труда праздник: 20 лет побратимских отношений между Екатеринбургом и Гуанчжоу», — сообщил очевидец telegram-каналу «Екатское чтиво». В акции приняли участие десятки сотрудников «Сима-ленда», которые держали в руках красные шарики, а также флаги России и Китая.

Кроме этого, шарики развешаны вдоль моста на Плотинке. Над дорогой у площади труда висят бумажные китайские фонари. Волонтеры хором прокричали фразу на китайском языке.

Екатеринбург и Гуанчжоу заключили побратимские отношения в 2002 году. С этого времени началось активное сотрудничество городов.

Фото: telegram-канал «Свет Екатеринбург»

Фото: telegram-канал «Свет Екатеринбург»