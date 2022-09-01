Посетителей «Ленты» в Ханты-Мансийске эвакуировали

В Ханты-Мансийске из-за оставленной сумки прошла эвакуация посетителей и персонала магазина «Лента». Информация об этом появилась в группе «НЕ Типичный Ханты-Мансийск» в соцсети «ВКонтакте».
«В „Ленте“ объявили эвакуацию. Как нам объяснили, найдена бесхозная сумка, долго стоящая посреди зала», — указано в сообщении.
Получить оперативный комментарий в пресс-службе УМВД по ХМАО не удалось. Ugra-news.ru со ссылкой на источники в силовых структурах подтвердили, что причиной эвакуации стала оставленная посетительницей магазина сумка.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте прошла эвакуация здания городской администрации из-за сообщения о минировании. Сообщение оказалось ложным.
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