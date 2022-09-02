В Екатеринбурге тысячи студентов УрФУ 2 сентября отметили начало учебного года концертной программой и салютом. Об этом сообщает сообщество «Союз студентов УрФУ» в соцсети «ВКонтакте».
«Днем для студентов организовали творческие, спортивные площадки и фотозоны. Позднее на сцене возле главного корпуса УрФУ было выступление музыкальных групп и диджеев», — рассказали организаторы.
Ближе к 20 часам вечера появилась зона для просмотра фильма под открытым небом. Завершилось мероприятие праздничным салютом.
Ранее URA.RU сообщало, что Уральский федеральный университет поднялся на 20 позиций в мировом рейтинге вузов. Также агентство рассказывало, что возле одного из корпусов УрФУ полуголые модели организовали фотосессию.
Фото: telegram-канал «Свет Екатеринбург»
Фото: telegram-канал «Свет Екатеринбург»
Фото: telegram-канал «Свет Екатеринбург»
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В Екатеринбурге тысячи студентов УрФУ 2 сентября отметили начало учебного года концертной программой и салютом. Об этом сообщает сообщество «Союз студентов УрФУ» в соцсети «ВКонтакте». «Днем для студентов организовали творческие, спортивные площадки и фотозоны. Позднее на сцене возле главного корпуса УрФУ было выступление музыкальных групп и диджеев», — рассказали организаторы. Ближе к 20 часам вечера появилась зона для просмотра фильма под открытым небом. Завершилось мероприятие праздничным салютом. Ранее URA.RU сообщало, что Уральский федеральный университет поднялся на 20 позиций в мировом рейтинге вузов. Также агентство рассказывало, что возле одного из корпусов УрФУ полуголые модели организовали фотосессию.