Студенты УрФУ в Екатеринбурге отметили начало учебного года

Студенты УрФУ отметили начало учебного года концертной программой и салютом Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Екатеринбурге тысячи студентов УрФУ 2 сентября отметили начало учебного года концертной программой и салютом. Об этом сообщает сообщество «Союз студентов УрФУ» в соцсети «ВКонтакте».

«Днем для студентов организовали творческие, спортивные площадки и фотозоны. Позднее на сцене возле главного корпуса УрФУ было выступление музыкальных групп и диджеев», — рассказали организаторы.

Ближе к 20 часам вечера появилась зона для просмотра фильма под открытым небом. Завершилось мероприятие праздничным салютом.

Ранее URA.RU сообщало, что Уральский федеральный университет поднялся на 20 позиций в мировом рейтинге вузов. Также агентство рассказывало, что возле одного из корпусов УрФУ полуголые модели организовали фотосессию.

Фото: telegram-канал «Свет Екатеринбург»

Фото: telegram-канал «Свет Екатеринбург»