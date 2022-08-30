УрФУ поднялся в новом международном рейтинге

Вуз поднялся на 20 позиций в международном рейтинге вузов «Три миссии университета» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Уральский федеральный университет поднялся на 20 позиций в мире в новом Московском международном рейтинге вузов «Три миссии университета» (MosIUR). Вуз поднялся с 257-го на 237-е место, сообщает пресс-служба УрФУ на официальном сайте.

«Уральский федеральный университет значительно улучшил позиции в новом Московском международном рейтинге вузов „Три миссии университета“ (MosIUR). Вуз поднялся на 20 позиций в мире — с 257-го на 237-е место», — говорится в сообщении. При этом в России УрФУ сохранил 8-е место

Ректор УрФУ Виктор Кокшаров прокомментировал рост университета. «Рост вуза в мировом рейтинге показывает, что мы становимся все более конкурентоспособными в глобальном масштабе и выбранная нами модель развития оказалась эффективной, — отмечает ректор.

Московский международный рейтинг «Три миссии университета» — глобальный рейтинг высших учебных заведений. Университеты в рейтинге ранжируются по качеству образования, уровню научной работы, а также по вкладу вузов в жизнь общества. Рейтинг публикуется ежегодно, начиная с 2017 года. Учредителем рейтинга является Российский союз ректоров.