Мэр Перми решил наградить завод

Пермский завод «Машиностроитель» получит от мэрии Почетную грамоту города

05 сентября 2022 в 10:24 Размер текста - 17 +

«Машиностроитель» производит авиационное оборудование, ракетно-космическую технику и оборудование для нефтяников Фото: Владимир Жабриков © URA.RU АО «Пермский завод «Машиностроитель» власти наградят Почетной грамотой города. Проект решения внес на рассмотрение городской думы глава Перми Алексей Демкин. «Наградить Почетной грамотой города Перми акционерное общество „Пермский завод ‚Машиностроитель‘ за значительный вклад в социально-экономическое развитие города Перми и в связи с 55-летием со дня создания организации. Вручить акционерному обществу ‚Пермский завод ‚Машиностроитель‘ памятный подарок“, — говорится в документе, размещенном на сайте гордумы. Завод «Машиностроитель» в начале августа попал под санкции Канады, так как входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение» и занимается производством авиационного оборудования, ракетно-космической техники, оборудования для нефтяной промышленности, а также для атомной отрасли. Между тем предприятие расширяет штат. С сентября по поручению замминистра промышленности и торговли РФ «Машиностроитель» перешел на трехсменный график работы.

АО «Пермский завод «Машиностроитель» власти наградят Почетной грамотой города. Проект решения внес на рассмотрение городской думы глава Перми Алексей Демкин. «Наградить Почетной грамотой города Перми акционерное общество „Пермский завод ‚Машиностроитель‘ за значительный вклад в социально-экономическое развитие города Перми и в связи с 55-летием со дня создания организации. Вручить акционерному обществу ‚Пермский завод ‚Машиностроитель‘ памятный подарок“, — говорится в документе, размещенном на сайте гордумы. Завод «Машиностроитель» в начале августа попал под санкции Канады, так как входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение» и занимается производством авиационного оборудования, ракетно-космической техники, оборудования для нефтяной промышленности, а также для атомной отрасли. Между тем предприятие расширяет штат. С сентября по поручению замминистра промышленности и торговли РФ «Машиностроитель» перешел на трехсменный график работы.