Свердловская полиция раскрыла криминальную схему черных похоронщиков. Фото

В Свердловской области отправлено в суд дело преступной группы, занимавшейся похоронным бизнесом

06 сентября 2022 в 14:57 Размер текста - 17 +

Жертвами ОПГ становились простые свердловчане и предприниматели Фото: Илья Московец © URA.RU Члены организованной преступной группы, орудовавшие в Свердловской области в 2019—2020 годах, вымогали деньги у родственников покойных и угрозами навязывали свое «крышевание» похоронным фирмам. Рэкетиров похоронного бизнеса удалось задержать, и после 20 месяцев следствия их дело направлено в суд, сообщили URA.RU в региональном главке МВД. «ОПГ имела устойчивый и постоянный характер, носила ярко выраженную криминальную направленность. В конце лета 2020 года в ходе спецоперации все фигуранты были задержаны оперативниками ОБОП УУР ГУ МВД области при силовой поддержке СОБР Росгвардии. В ходе предварительного следствия обвиняемые и их защитники избрали позицию затягивания сроков по уголовному делу с целью избежать ответственность», — рассказал пресс-секретарь свердловского полицейского главка Валерий Горелых. Следствию удалось доказать, что главарем группы являлся уроженец Смоленской области. Также в состав входили уроженец Казахстана, житель Екатеринбурга и уроженец поселка Белоярский Свердловской области. Преступники имели доступ к информации о людях, которые нуждаются в оказании ритуальных услуг. Бандиты являлись к потенциальной жертве и под угрозой насилия вымогали деньги. Также члены ОПГ подыскивали предпринимателей, у которых под предлогом защиты от посягательств со стороны других криминальных группировок также требовали деньги. Участникам банды предъявлено обвинение по статьям «Требование передачи чужого имущества», «Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения» и «Грабеж». Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбург задержали «короля похоронного бизнеса» Анатолия Глухова. Его обвиняли в причинении тяжкого вреда здоровью. Незаконные дела членов ОПГ были связаны с похоронным бизнесом Фото: предоставлено ГУ МВД по Свердловской области Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Члены организованной преступной группы, орудовавшие в Свердловской области в 2019—2020 годах, вымогали деньги у родственников покойных и угрозами навязывали свое «крышевание» похоронным фирмам. Рэкетиров похоронного бизнеса удалось задержать, и после 20 месяцев следствия их дело направлено в суд, сообщили URA.RU в региональном главке МВД. «ОПГ имела устойчивый и постоянный характер, носила ярко выраженную криминальную направленность. В конце лета 2020 года в ходе спецоперации все фигуранты были задержаны оперативниками ОБОП УУР ГУ МВД области при силовой поддержке СОБР Росгвардии. В ходе предварительного следствия обвиняемые и их защитники избрали позицию затягивания сроков по уголовному делу с целью избежать ответственность», — рассказал пресс-секретарь свердловского полицейского главка Валерий Горелых. Следствию удалось доказать, что главарем группы являлся уроженец Смоленской области. Также в состав входили уроженец Казахстана, житель Екатеринбурга и уроженец поселка Белоярский Свердловской области. Преступники имели доступ к информации о людях, которые нуждаются в оказании ритуальных услуг. Бандиты являлись к потенциальной жертве и под угрозой насилия вымогали деньги. Также члены ОПГ подыскивали предпринимателей, у которых под предлогом защиты от посягательств со стороны других криминальных группировок также требовали деньги. Участникам банды предъявлено обвинение по статьям «Требование передачи чужого имущества», «Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения» и «Грабеж». Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбург задержали «короля похоронного бизнеса» Анатолия Глухова. Его обвиняли в причинении тяжкого вреда здоровью.