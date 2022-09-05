Пермяк, написавший двухтомник о войне в Чечне, представил новую книгу

Писатель из Перми Евгений Норин выпустил новую книгу о войне

06 сентября 2022 в 16:20 Размер текста - 17 +

Книга Евгения Норина рассказывает о русско-турецкой войне Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Писатель и журналист из Перми Евгений Норин, специализирующийся на военной тематике, выпустил новую книгу. Об этом он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте». На этот раз Норин посвятил ее русско-турецкой войне 1877—1878 годов. «Я в этой книге не открываю Америку, а как обычно, внятно и занимательно рассказываю людям, что произошло на Балканах в XIX веке. Если вы читали и/или смотрели „Турецкий гамбит“ и „Баязет“, видели картины [Василия Верещагина и краем уха слышали фамилию [русского генерала] Михаила Скобелева, то всячески советую попробовать. Это была поразительно альтруистическая война, и русские здесь действительно несли свободу и защиту балканским народам на кончиках штыков», — написал Норин. На сайте по продаже книг ridero.ru указано, что стоимость издания в электронной версии составляет 250 рублей, а в печатной — 641 рубль. В январе этого года в продажу поступил двухтомник Норина о войне в Чечне. В беседе с URA.RU автор рассказывал, что работа над книгами велась с 2015 года.

Писатель и журналист из Перми Евгений Норин, специализирующийся на военной тематике, выпустил новую книгу. Об этом он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте». На этот раз Норин посвятил ее русско-турецкой войне 1877—1878 годов. «Я в этой книге не открываю Америку, а как обычно, внятно и занимательно рассказываю людям, что произошло на Балканах в XIX веке. Если вы читали и/или смотрели „Турецкий гамбит“ и „Баязет“, видели картины [Василия Верещагина и краем уха слышали фамилию [русского генерала] Михаила Скобелева, то всячески советую попробовать. Это была поразительно альтруистическая война, и русские здесь действительно несли свободу и защиту балканским народам на кончиках штыков», — написал Норин. На сайте по продаже книг ridero.ru указано, что стоимость издания в электронной версии составляет 250 рублей, а в печатной — 641 рубль. В январе этого года в продажу поступил двухтомник Норина о войне в Чечне. В беседе с URA.RU автор рассказывал, что работа над книгами велась с 2015 года.