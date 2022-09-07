Челябинцы спасли коршуна с поломанным крылом

Коршуна выходили и отправили на реабилитацию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Группа челябинцев спасла жизнь молодому коршуну на берегу озера Большой Кисегач. Как рассказал URA.RU Олег К, он первым увидел раненую птицу. У коршуна были проблемы с крылом. Он не мог улететь, и погибал от обезвоживания и голода.

«На берегу озера в валежнике я случайно увидел коршуна. Когда я подошел он не испугался, лишь склонил голову. Я понял, что с ним что-то не так. Мы начали выхаживать его. Сначала кормили яичным желтком, потом узнали, что его можно кормить рубленным мясом», — рассказал URA.RU мужчина.

По словам Олега, целую неделю они с супругой выхаживали коршуна. Кормили его мясом и рыбой. Им помогали и другие коршуны, которые приносили своему сородичу еду. Затем нашелся человек, который подсказал, что в Екатеринбурге есть центр, где выращивают и лечат птиц. Коршуна туда доставили на машине.

Сейчас, по словам мужчины, коршун полностью освоился в центре. У него появилась своя ветка, он потихоньку восстанавливается, и даже может немного летать. Однако, в дикой природе он выжить не сможет. Поэтому он останется в центре.

Предположительно, коршун оказался в такой ситуации по двум причинам. По первой версии, он мог неудачно вылететь из гнезда, и упасть. Но, если птица взрослая, то такого не может произойти. Скорее всего, коршуна травмировал напавший хищник.

Коршун погибал от обезвоживания и голода Фото: Вадим Ахметов © URA.RU