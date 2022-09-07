07 сентября 2022

Челябинцы спасли коршуна с поломанным крылом. Фото, видео

Челябинцы спасли коршуна с поломанным крылом
© Служба новостей «URA.RU»
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Коршун. Челябинск, птица, коршун
Коршуна выходили и отправили на реабилитацию Фото:

Группа челябинцев спасла жизнь молодому коршуну на берегу озера Большой Кисегач. Как рассказал URA.RU Олег К, он первым увидел раненую птицу. У коршуна были проблемы с крылом. Он не мог улететь, и погибал от обезвоживания и голода.

«На берегу озера в валежнике я случайно увидел коршуна. Когда я подошел он не испугался, лишь склонил голову. Я понял, что с ним что-то не так. Мы начали выхаживать его. Сначала кормили яичным желтком, потом узнали, что его можно кормить рубленным мясом», — рассказал URA.RU мужчина.

По словам Олега, целую неделю они с супругой выхаживали коршуна. Кормили его мясом и рыбой. Им помогали и другие коршуны, которые приносили своему сородичу еду. Затем нашелся человек, который подсказал, что в Екатеринбурге есть центр, где выращивают и лечат птиц. Коршуна туда доставили на машине.

Сейчас, по словам мужчины, коршун полностью освоился в центре. У него появилась своя ветка, он потихоньку восстанавливается, и даже может немного летать. Однако, в дикой природе он выжить не сможет. Поэтому он останется в центре.

Предположительно, коршун оказался в такой ситуации по двум причинам. По первой версии, он мог неудачно вылететь из гнезда, и упасть. Но, если птица взрослая, то такого не может произойти. Скорее всего, коршуна травмировал напавший хищник.

Коршун. Челябинск
Коршун погибал от обезвоживания и голода
Фото:
Коршун. Челябинск
Предположительно, на коршуна мог напасть хищник
Фото:

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Группа челябинцев спасла жизнь молодому коршуну на берегу озера Большой Кисегач. Как рассказал URA.RU Олег К, он первым увидел раненую птицу. У коршуна были проблемы с крылом. Он не мог улететь, и погибал от обезвоживания и голода. «На берегу озера в валежнике я случайно увидел коршуна. Когда я подошел он не испугался, лишь склонил голову. Я понял, что с ним что-то не так. Мы начали выхаживать его. Сначала кормили яичным желтком, потом узнали, что его можно кормить рубленным мясом», — рассказал URA.RU мужчина. По словам Олега, целую неделю они с супругой выхаживали коршуна. Кормили его мясом и рыбой. Им помогали и другие коршуны, которые приносили своему сородичу еду. Затем нашелся человек, который подсказал, что в Екатеринбурге есть центр, где выращивают и лечат птиц. Коршуна туда доставили на машине. Сейчас, по словам мужчины, коршун полностью освоился в центре. У него появилась своя ветка, он потихоньку восстанавливается, и даже может немного летать. Однако, в дикой природе он выжить не сможет. Поэтому он останется в центре. Предположительно, коршун оказался в такой ситуации по двум причинам. По первой версии, он мог неудачно вылететь из гнезда, и упасть. Но, если птица взрослая, то такого не может произойти. Скорее всего, коршуна травмировал напавший хищник.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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