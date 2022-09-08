Тюменские компании дали единороссам денег на выборы в Тобольске

Предприятия перечислили кандидатам в тобольские депутаты 150 тыс. рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Тобольские компании «Газстройсервис» и «ТГВ Инжиниринг» стали спонсорами кандидатов в депутаты городской думы от партии «Единая Россия». Информация об этом опубликована на сайте избирательной комиссии Тюменской области.

Согласно финансовому отчету кандидатов, ООО «Газстройсервис» перечислило по 50 тыс. рублей Людмиле Тороповой (выдвинута от ЕР по округу №12) и Эдуарду Махмутову (округ №23). ООО «ТГВ Инжиниринг» также проспонсировало Махмутова на 50 тыс. рублей.

По данным сервиса СБИС, «ТГВ Инжиниринг» перечислил деньги Денису Иваницкому, а «Газстройсервис» — Алексею Устыменко. Оба они не являются действующими депутатами.

В довыборах в гордуму Тобольска также принимают участие депутаты от КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России — За правду» и «Коммунистов России». Никто из них не отчитался о полученной помощи от юрлиц.

Довыборы в думы всех уровней в Тюменской области назначены на 11 сентября. Вакантные места в гордуме Тобольска появились после лишения мандата экс-депутата Сергея Вакаркина, сбившего на машине сотрудника ГИБДД, а также после переезда Ивана Нефидова в Новый Уренгой на должность заместителя мэра.