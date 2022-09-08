Фото на горе Шихан привело к гибели челябинской школьницы

Школьница из Кыштыма Челябинской области погибла, пока делала снимок на скале Аракульские Шиханы. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. Проверкой обстоятельств похода занялась региональная прокуратура.
«Прокуратурой организована проверка обстоятельств похода по Аракульскому Шихану в Верхнеуфалейском районе, в котором участвовала группа из 45 учащихся одной из школ г. Кыштыма в сопровождении двух педагогов. В результате падения с высоты 14-летняя школьница получила травмы не совместимые с жизнью», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
Днем 8 сентября во время похода на Аракульские Шиханы в составе группы с горы сорвалась 14-летняя школьница. В Следственном управлении СКР по региону организована доследственная проверка.
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