08 сентября 2022

В Пермском крае школьники не смогут смотреть запрещенные сайты

В Пермском крае школьников защитят от опасного контента
© Служба новостей «URA.RU»
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Оборудование обещают поставить во все школы Пермского края в течение ближайших двух лет Фото:

Школы Пермского края оснастят ИТ-оборудованием, которое позволит оградить учащихся от опасного и нежелательного контента. Речь об этом шла на заседании общественного совета при министерстве информразвития и связи края (МИРС), где обсуждался ход цифровизации системы образования в регионе. Детали заседания приводятся на сайте администрации губернатора края.

«Новое оборудование, помимо прочего, усилит систему видеонаблюдения и информационную безопасность учреждений. Установленная ИT-инфраструктура будет подключена к Единой сети передачи данных, с помощью которой будет обеспечена контент-фильтрация, и интернет в школах будет защищен от нежелательных и закрытых сайтов», — приводит пресс-служба МИРС слова министра Петра Шиловских.

Отмечается, что оборудование в ближайшие два года получит каждое общеобразовательное учреждение края вне зависимости от места расположения. Работы по оснащению школ ИТ-оборудованием проводит компания «Ростелеком».

URA.RU писало, что сейчас в Пермском крае заработал сервис «Моя школа», объединяющий учащихся и учителей. Помимо прочего онлайн-платформа позволяет школьникам и педагогам пользоваться социальной сетью. Пермский края стал одним из 15 пилотных регионов, где будет опробован данный сервис.

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Школы Пермского края оснастят ИТ-оборудованием, которое позволит оградить учащихся от опасного и нежелательного контента. Речь об этом шла на заседании общественного совета при министерстве информразвития и связи края (МИРС), где обсуждался ход цифровизации системы образования в регионе. Детали заседания приводятся на сайте администрации губернатора края. «Новое оборудование, помимо прочего, усилит систему видеонаблюдения и информационную безопасность учреждений. Установленная ИT-инфраструктура будет подключена к Единой сети передачи данных, с помощью которой будет обеспечена контент-фильтрация, и интернет в школах будет защищен от нежелательных и закрытых сайтов», — приводит пресс-служба МИРС слова министра Петра Шиловских. Отмечается, что оборудование в ближайшие два года получит каждое общеобразовательное учреждение края вне зависимости от места расположения. Работы по оснащению школ ИТ-оборудованием проводит компания «Ростелеком». URA.RU писало, что сейчас в Пермском крае заработал сервис «Моя школа», объединяющий учащихся и учителей. Помимо прочего онлайн-платформа позволяет школьникам и педагогам пользоваться социальной сетью. Пермский края стал одним из 15 пилотных регионов, где будет опробован данный сервис.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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