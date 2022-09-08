08 сентября 2022

В Свердловской области силовики ищут Михаила Горбачева

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Следователи просят свердловчан помочь в поисках ребенка Фото:

Свердловчан просят помочь в поисках пропавшего в Нижнем Новгороде 16-летнего подростка Михаила Горбачева, которого не могут найти с середины мая. Об этом сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета по региону.

«Следственным управлением СК России по Нижегородской области разыскивается несовершеннолетний Михаил Горбачев. До настоящего времени его местонахождение не установлено», — сообщили в пресс-службе.

Свердловчан, знающих о местонахождении ребенка, попросили сообщать по телефонам полиции и Следственного комитета. Подросток был одет в красную куртку, а на его ноге есть татуировка с изображением костра. Последний раз его видели на проспекте Ленина в Нижнем Новгороде.

Фото:

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Свердловчан просят помочь в поисках пропавшего в Нижнем Новгороде 16-летнего подростка Михаила Горбачева, которого не могут найти с середины мая. Об этом сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета по региону. «Следственным управлением СК России по Нижегородской области разыскивается несовершеннолетний Михаил Горбачев. До настоящего времени его местонахождение не установлено», — сообщили в пресс-службе. Свердловчан, знающих о местонахождении ребенка, попросили сообщать по телефонам полиции и Следственного комитета. Подросток был одет в красную куртку, а на его ноге есть татуировка с изображением костра. Последний раз его видели на проспекте Ленина в Нижнем Новгороде.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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