В Свердловской области силовики ищут Михаила Горбачева

Свердловчан просят помочь в поисках пропавшего в Нижнем Новгороде 16-летнего подростка Михаила Горбачева, которого не могут найти с середины мая. Об этом сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета по региону.
«Следственным управлением СК России по Нижегородской области разыскивается несовершеннолетний Михаил Горбачев. До настоящего времени его местонахождение не установлено», — сообщили в пресс-службе.
Свердловчан, знающих о местонахождении ребенка, попросили сообщать по телефонам полиции и Следственного комитета. Подросток был одет в красную куртку, а на его ноге есть татуировка с изображением костра. Последний раз его видели на проспекте Ленина в Нижнем Новгороде.
Фото: пресс-служба СУ СК России по Свердловской области
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Свердловчан просят помочь в поисках пропавшего в Нижнем Новгороде 16-летнего подростка Михаила Горбачева, которого не могут найти с середины мая. Об этом сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета по региону. «Следственным управлением СК России по Нижегородской области разыскивается несовершеннолетний Михаил Горбачев. До настоящего времени его местонахождение не установлено», — сообщили в пресс-службе. Свердловчан, знающих о местонахождении ребенка, попросили сообщать по телефонам полиции и Следственного комитета. Подросток был одет в красную куртку, а на его ноге есть татуировка с изображением костра. Последний раз его видели на проспекте Ленина в Нижнем Новгороде.