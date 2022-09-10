Выборы в муниципалитетах ХМАО завершились

В муниципалитетах ХМАО завершились выборы

11 сентября 2022 в 20:18 Размер текста - 17 +

Избирательные комиссии в ХМАО приступили к подсчету голосов (архивное фото) Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU новость из сюжета Единый день голосования — 2022 В Ханты-Мансийском автономном округе завершились выборы глав городских и сельских поселений, а также депутатов местных дум. Они проходили в десяти муниципалитетах Югры. «По времени, голоса будут считаться по-разному. Есть многомандатные избирательные округа, там требуется больше времени. Плюс многое зависит от степени активности наблюдателей, могут возникнуть какие-то спорные вопросы. Официальные итоги выборов будут объявлены 12 сентября», — заявил председатель избирательной комиссии ХМАО Денис Корнеев. Как сообщили URA.RU в окружном избиркоме, за полчаса до закрытия участков явка составила 26,55%. Всего проголосовали 16005 избирателей. В Белоярском районе (ХМАО) по данным на 19:30 проголосовали 76,43% избирателей. В Ханты-Мансийском районе явка составила 48,42%, в Кондинском районе — 44,71%. В Советском районе проголосовали 42,76% избирателей, в Нефтеюганском районе — 43,61%. В Мегионе на участки по данным на 19:30 пришли 14,68% избирателей, в Сургутском районе — 18,84%, в Нефтеюганске — 20,54%. Явка в Покачах составила 38,72%, в Югорске — 34,36%. В округе работали 55 избирательных участков. Ранее URA.RU сообщало, что в Югре до открытия избирательных участков в 8 утра уже проголосовали 8,6% югорчан. Они приняли участие в выборах глав городских и сельских поселений, а также депутатов местных дум, которые проходят в 10 муниципалитетах.

В Ханты-Мансийском автономном округе завершились выборы глав городских и сельских поселений, а также депутатов местных дум. Они проходили в десяти муниципалитетах Югры. «По времени, голоса будут считаться по-разному. Есть многомандатные избирательные округа, там требуется больше времени. Плюс многое зависит от степени активности наблюдателей, могут возникнуть какие-то спорные вопросы. Официальные итоги выборов будут объявлены 12 сентября», — заявил председатель избирательной комиссии ХМАО Денис Корнеев. Как сообщили URA.RU в окружном избиркоме, за полчаса до закрытия участков явка составила 26,55%. Всего проголосовали 16005 избирателей. В Белоярском районе (ХМАО) по данным на 19:30 проголосовали 76,43% избирателей. В Ханты-Мансийском районе явка составила 48,42%, в Кондинском районе — 44,71%. В Советском районе проголосовали 42,76% избирателей, в Нефтеюганском районе — 43,61%. В Мегионе на участки по данным на 19:30 пришли 14,68% избирателей, в Сургутском районе — 18,84%, в Нефтеюганске — 20,54%. Явка в Покачах составила 38,72%, в Югорске — 34,36%. В округе работали 55 избирательных участков. Ранее URA.RU сообщало, что в Югре до открытия избирательных участков в 8 утра уже проголосовали 8,6% югорчан. Они приняли участие в выборах глав городских и сельских поселений, а также депутатов местных дум, которые проходят в 10 муниципалитетах.