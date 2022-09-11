Суд заставил ПФР произвести перерасчет пенсии пермяку за работу в Казахстане

Житель Пермского края в суде добился перерасчета пенсии за работу на магниевом заводе в Казахстане

12 сентября 2022 в 07:02 Размер текста - 17 +

Суд пришел к выводу, что исковые требования мужчины являются законными и подлежат удовлетворению Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель Пермского края обратился в суд с требованием включить спорные периоды работы на магниевом комбинате Усть-Каменогорска (Казахстан) в общий трудовой стаж и произвести перерасчет пенсионных выплат. Такая информация содержится в картотеке дел Березниковского городского суда. «Из технической справки АО „Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат“ следует, что истец работал в цехе производства магния и получения металлов электролитическим способом. <…> Суд решил возложить на ОПФ РФ Пермского края обязанность произвести перерасчет размера пенсии Р. В. Ф. с учетом указанных периодов с момента назначения пенсии», — указано в документе. В трудовой книжке истца содержались неточные данные о периодах работы. Представитель фонда настаивал на отсутствии ответа (подтверждающего эти данные) компетентного органа Республики Казахстан, который препятствовал включению спорных периодов в страховой стаж пермяка — на момент заседания два запроса оставались без ответа. Но, в итоге, суд встал на сторону истца. О том, что житель Гайнского округа (Пермский край) добился значительного увеличения пенсии, URA.RU писало ранее. Он также выиграл процесс против Пенсионного фонда.

Житель Пермского края обратился в суд с требованием включить спорные периоды работы на магниевом комбинате Усть-Каменогорска (Казахстан) в общий трудовой стаж и произвести перерасчет пенсионных выплат. Такая информация содержится в картотеке дел Березниковского городского суда. «Из технической справки АО „Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат“ следует, что истец работал в цехе производства магния и получения металлов электролитическим способом. <…> Суд решил возложить на ОПФ РФ Пермского края обязанность произвести перерасчет размера пенсии Р. В. Ф. с учетом указанных периодов с момента назначения пенсии», — указано в документе. В трудовой книжке истца содержались неточные данные о периодах работы. Представитель фонда настаивал на отсутствии ответа (подтверждающего эти данные) компетентного органа Республики Казахстан, который препятствовал включению спорных периодов в страховой стаж пермяка — на момент заседания два запроса оставались без ответа. Но, в итоге, суд встал на сторону истца. О том, что житель Гайнского округа (Пермский край) добился значительного увеличения пенсии, URA.RU писало ранее. Он также выиграл процесс против Пенсионного фонда.