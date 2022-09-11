11 сентября 2022
10 сентября 2022
09 сентября 2022

Суд заставил ПФР произвести перерасчет пенсии пермяку за работу в Казахстане

Житель Пермского края в суде добился перерасчета пенсии за работу на магниевом заводе в Казахстане
© Служба новостей «URA.RU»
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Суд пришел к выводу, что исковые требования мужчины являются законными и подлежат удовлетворению Фото:

Житель Пермского края обратился в суд с требованием включить спорные периоды работы на магниевом комбинате Усть-Каменогорска (Казахстан) в общий трудовой стаж и произвести перерасчет пенсионных выплат. Такая информация содержится в картотеке дел Березниковского городского суда.

«Из технической справки АО „Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат“ следует, что истец работал в цехе производства магния и получения металлов электролитическим способом. <…> Суд решил возложить на ОПФ РФ Пермского края обязанность произвести перерасчет размера пенсии Р. В. Ф. с учетом указанных периодов с момента назначения пенсии», — указано в документе.

В трудовой книжке истца содержались неточные данные о периодах работы. Представитель фонда настаивал на отсутствии ответа (подтверждающего эти данные) компетентного органа Республики Казахстан, который препятствовал включению спорных периодов в страховой стаж пермяка — на момент заседания два запроса оставались без ответа. Но, в итоге, суд встал на сторону истца.

О том, что житель Гайнского округа (Пермский край) добился значительного увеличения пенсии, URA.RU писало ранее. Он также выиграл процесс против Пенсионного фонда.

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Житель Пермского края обратился в суд с требованием включить спорные периоды работы на магниевом комбинате Усть-Каменогорска (Казахстан) в общий трудовой стаж и произвести перерасчет пенсионных выплат. Такая информация содержится в картотеке дел Березниковского городского суда. «Из технической справки АО „Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат“ следует, что истец работал в цехе производства магния и получения металлов электролитическим способом. <…> Суд решил возложить на ОПФ РФ Пермского края обязанность произвести перерасчет размера пенсии Р. В. Ф. с учетом указанных периодов с момента назначения пенсии», — указано в документе. В трудовой книжке истца содержались неточные данные о периодах работы. Представитель фонда настаивал на отсутствии ответа (подтверждающего эти данные) компетентного органа Республики Казахстан, который препятствовал включению спорных периодов в страховой стаж пермяка — на момент заседания два запроса оставались без ответа. Но, в итоге, суд встал на сторону истца. О том, что житель Гайнского округа (Пермский край) добился значительного увеличения пенсии, URA.RU писало ранее. Он также выиграл процесс против Пенсионного фонда.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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