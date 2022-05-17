Суд заставил ПФР резко увеличить пенсионную выплату пермяку

Пенсионный фонд задолжал пермяку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Житель Гайнского округа (Пермский край) добился заметного увеличения пенсии. Как сообщает пресс-служба Гайнского районного суда на официальном сайте, он выиграл процесс против Пенсионного фонда.

«Гайнским районным судом разрешен спор между пенсионером, жителем Гайнского района и Отделением Пенсионного фонда Российской федерации по Пермскому краю по поводу отказа в перерасчете назначенной ему пенсии по возрасту», — говорится в сообщении. По требованию пермяка, в его трудовой стаж в сельском хозяйстве включили период обучения.

Суд с исковыми требованиями жителя согласился. Теперь Пенсионный фонд должен повысить ему фиксированную выплату к страховой пенсии по старости на 25% от суммы этой выплаты на весь период его проживания в сельской местности с 1 февраля 2022 года. Пенсионный фонд вправе обжаловать решение Гайнского суда.

Ранее URA.RU сообщало, что ПФР неправильно рассчитал пенсию пермячке, и после ежегодного повышения выплаты по всей стране она стала получать меньше, чем до индексации. А другая жительница Пермского края незаконно получала от ПФР выплаты на несуществующего ребенка.