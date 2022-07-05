ФСБ поймала свердловскую банду наркоторговцев

06 июля 2022 в 09:41 Размер текста - 17 +

ФСБ задержала одного из членов банды в феврале Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сотрудники свердловского управления ФСБ поймали членов группировки наркоторговцев, создавших лабораторию в съемной квартире. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «Пресечена деятельность преступной группировки, занимавшейся производством и сбытом наркотиков в особо крупном размере», — говорится в сообщении ведомства. Фасовщик по фамилии Касперский был задержан еще в феврале. У него забрали мелкие партии, но позже вышли на производителей. Они открыли лабораторию в съемной квартире, где производили наркотики. Силовики во время обысков изъяли более 3,5 килограмма запрещенных веществ и возбудили против банды уголовное дело. Касперский приговорен к восьми годам колонии строгого режима, а его подельники еще предстанут перед судом. Ранее в полиции сообщали, что в Верхней Пышме два брата организовали нарколабораторию и продавали вещества через интернет. Их задержали в начале лета. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Сотрудники свердловского управления ФСБ поймали членов группировки наркоторговцев, создавших лабораторию в съемной квартире. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «Пресечена деятельность преступной группировки, занимавшейся производством и сбытом наркотиков в особо крупном размере», — говорится в сообщении ведомства. Фасовщик по фамилии Касперский был задержан еще в феврале. У него забрали мелкие партии, но позже вышли на производителей. Они открыли лабораторию в съемной квартире, где производили наркотики. Силовики во время обысков изъяли более 3,5 килограмма запрещенных веществ и возбудили против банды уголовное дело. Касперский приговорен к восьми годам колонии строгого режима, а его подельники еще предстанут перед судом. Ранее в полиции сообщали, что в Верхней Пышме два брата организовали нарколабораторию и продавали вещества через интернет. Их задержали в начале лета.