05 июля 2022

ФСБ поймала свердловскую банду наркоторговцев

© Служба новостей «URA.RU»
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Сандаков Николай. Суд. Челябинск., фсб
ФСБ задержала одного из членов банды в феврале Фото:

Сотрудники свердловского управления ФСБ поймали членов группировки наркоторговцев, создавших лабораторию в съемной квартире. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

«Пресечена деятельность преступной группировки, занимавшейся производством и сбытом наркотиков в особо крупном размере», — говорится в сообщении ведомства. Фасовщик по фамилии Касперский был задержан еще в феврале. У него забрали мелкие партии, но позже вышли на производителей.

Они открыли лабораторию в съемной квартире, где производили наркотики. Силовики во время обысков изъяли более 3,5 килограмма запрещенных веществ и возбудили против банды уголовное дело. Касперский приговорен к восьми годам колонии строгого режима, а его подельники еще предстанут перед судом.

Ранее в полиции сообщали, что в Верхней Пышме два брата организовали нарколабораторию и продавали вещества через интернет. Их задержали в начале лета.

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Сотрудники свердловского управления ФСБ поймали членов группировки наркоторговцев, создавших лабораторию в съемной квартире. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «Пресечена деятельность преступной группировки, занимавшейся производством и сбытом наркотиков в особо крупном размере», — говорится в сообщении ведомства. Фасовщик по фамилии Касперский был задержан еще в феврале. У него забрали мелкие партии, но позже вышли на производителей. Они открыли лабораторию в съемной квартире, где производили наркотики. Силовики во время обысков изъяли более 3,5 килограмма запрещенных веществ и возбудили против банды уголовное дело. Касперский приговорен к восьми годам колонии строгого режима, а его подельники еще предстанут перед судом. Ранее в полиции сообщали, что в Верхней Пышме два брата организовали нарколабораторию и продавали вещества через интернет. Их задержали в начале лета.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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