ФСБ поймала свердловскую банду наркоторговцев

Сотрудники свердловского управления ФСБ поймали членов группировки наркоторговцев, создавших лабораторию в съемной квартире. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.
«Пресечена деятельность преступной группировки, занимавшейся производством и сбытом наркотиков в особо крупном размере», — говорится в сообщении ведомства. Фасовщик по фамилии Касперский был задержан еще в феврале. У него забрали мелкие партии, но позже вышли на производителей.
Они открыли лабораторию в съемной квартире, где производили наркотики. Силовики во время обысков изъяли более 3,5 килограмма запрещенных веществ и возбудили против банды уголовное дело. Касперский приговорен к восьми годам колонии строгого режима, а его подельники еще предстанут перед судом.
Ранее в полиции сообщали, что в Верхней Пышме два брата организовали нарколабораторию и продавали вещества через интернет. Их задержали в начале лета.
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