РАНХиГС возьмется за научное развитие Нижнего Тагила

13 сентября 2022 в 18:43 Размер текста - 17 +

Владислав Пинаев планирует помочь нижнетагильским школьникам в самореализации Фото: Анна Майорова © URA.RU Нижний Тагил (Свердловская область) может стать территорией стратегического научного интереса для Уральского института управления — филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС). Такие перспективы сегодня обсудили глава города Владислав Пинаев и руководство института. Об этом сообщает пресс-служба мэра. «Мы наметили дальнейшие шаги по взаимодействию между Уральским институтом управления и нашим управлением образования, в первую очередь, для дополнительного развития тагильских ребят, которые сегодня учатся в школах», — заявил Пинаев. По его словам, предложения института будут рассмотрены и реализованы в 2023 году. Директор центра общественных связей института Виктор Белимов сообщил, что в настоящий момент учебное заведение ищет партнера, с которым можно развивать науку. Нижний Тагил подходит под запрашиваемые критерии. «Наши задачи: найти методы решения тех конкретных проблем, которые у города существуют в той или иной сфере, отрабатывать ваши предложения, проводить исследования и эксперименты, подтягивать гранты для обеспечения научной и образовательной работы, чтобы это не легло на бюджет муниципалитета», — сказал Белимов. Он также представил наработки по образовательной программе «Комплексное развитие территории». Согласно этой программе, планируется развитие по пяти направлениям: умный город, инвестиционная политика и маркетинг, молодежная политика, экосистема развития территории и медиакоммуникации. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Нижний Тагил (Свердловская область) может стать территорией стратегического научного интереса для Уральского института управления — филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС). Такие перспективы сегодня обсудили глава города Владислав Пинаев и руководство института. Об этом сообщает пресс-служба мэра. «Мы наметили дальнейшие шаги по взаимодействию между Уральским институтом управления и нашим управлением образования, в первую очередь, для дополнительного развития тагильских ребят, которые сегодня учатся в школах», — заявил Пинаев. По его словам, предложения института будут рассмотрены и реализованы в 2023 году. Директор центра общественных связей института Виктор Белимов сообщил, что в настоящий момент учебное заведение ищет партнера, с которым можно развивать науку. Нижний Тагил подходит под запрашиваемые критерии. «Наши задачи: найти методы решения тех конкретных проблем, которые у города существуют в той или иной сфере, отрабатывать ваши предложения, проводить исследования и эксперименты, подтягивать гранты для обеспечения научной и образовательной работы, чтобы это не легло на бюджет муниципалитета», — сказал Белимов. Он также представил наработки по образовательной программе «Комплексное развитие территории». Согласно этой программе, планируется развитие по пяти направлениям: умный город, инвестиционная политика и маркетинг, молодежная политика, экосистема развития территории и медиакоммуникации.