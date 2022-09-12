12 сентября 2022

РАНХиГС возьмется за научное развитие Нижнего Тагила

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Интервью с Владиславом Пинаевым. Екатеринбург , пинаев владислав, улыбка
Владислав Пинаев планирует помочь нижнетагильским школьникам в самореализации Фото:

Нижний Тагил (Свердловская область) может стать территорией стратегического научного интереса для Уральского института управления — филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС). Такие перспективы сегодня обсудили глава города Владислав Пинаев и руководство института. Об этом сообщает пресс-служба мэра.

«Мы наметили дальнейшие шаги по взаимодействию между Уральским институтом управления и нашим управлением образования, в первую очередь, для дополнительного развития тагильских ребят, которые сегодня учатся в школах», — заявил Пинаев. По его словам, предложения института будут рассмотрены и реализованы в 2023 году.

Директор центра общественных связей института Виктор Белимов сообщил, что в настоящий момент учебное заведение ищет партнера, с которым можно развивать науку. Нижний Тагил подходит под запрашиваемые критерии. «Наши задачи: найти методы решения тех конкретных проблем, которые у города существуют в той или иной сфере, отрабатывать ваши предложения, проводить исследования и эксперименты, подтягивать гранты для обеспечения научной и образовательной работы, чтобы это не легло на бюджет муниципалитета», — сказал Белимов.

Он также представил наработки по образовательной программе «Комплексное развитие территории». Согласно этой программе, планируется развитие по пяти направлениям: умный город, инвестиционная политика и маркетинг, молодежная политика, экосистема развития территории и медиакоммуникации.

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Нижний Тагил (Свердловская область) может стать территорией стратегического научного интереса для Уральского института управления — филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС). Такие перспективы сегодня обсудили глава города Владислав Пинаев и руководство института. Об этом сообщает пресс-служба мэра. «Мы наметили дальнейшие шаги по взаимодействию между Уральским институтом управления и нашим управлением образования, в первую очередь, для дополнительного развития тагильских ребят, которые сегодня учатся в школах», — заявил Пинаев. По его словам, предложения института будут рассмотрены и реализованы в 2023 году. Директор центра общественных связей института Виктор Белимов сообщил, что в настоящий момент учебное заведение ищет партнера, с которым можно развивать науку. Нижний Тагил подходит под запрашиваемые критерии. «Наши задачи: найти методы решения тех конкретных проблем, которые у города существуют в той или иной сфере, отрабатывать ваши предложения, проводить исследования и эксперименты, подтягивать гранты для обеспечения научной и образовательной работы, чтобы это не легло на бюджет муниципалитета», — сказал Белимов. Он также представил наработки по образовательной программе «Комплексное развитие территории». Согласно этой программе, планируется развитие по пяти направлениям: умный город, инвестиционная политика и маркетинг, молодежная политика, экосистема развития территории и медиакоммуникации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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