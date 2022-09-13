В Челябинской области на фоне жарких дней сохраняются ночные заморозки

Минусовые температуры обещают в отдельных районах области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Челябинской области в ночь на 15 сентября сохранятся заморозки до минус трех градусов. При этом дневные температуры переваливают за отметку в 20 градусов. Об этом сообщает челябинский гидрометцентр.

«Ночью 15 сентября в отдельных районах Челябинской области сохраняются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до минус трех градусов. 14—16 сентября в отдельных районах области сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность (4 и 5 класс горимости леса по региональной шкале)», — говорится в сообщении регионального гидромета о возникновении опасных явлений.

По данным синоптиков, 15—17 сентября в Челябинской области дневные температуры поднимутся до отметки в 22 градуса. Осадков не ожидается, будет дуть южный и юго-восточный ветер со скоростью 6-11 метров секунду и порывами до 14 метров. К концу недели станет еще теплее, а после 20 сентября синоптики обещают 30-градусную жару.