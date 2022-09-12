12 сентября 2022

В Челябинск вернется 30-градусная жара. Скрин

Синоптики обещают челябинцам несколько дней аномальных температур в сентябре
© Служба новостей «URA.RU»
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Конец сентября для челябинцев будет жарким Фото:

Потепление, начавшееся в Челябинской области, продолжится до конца сентября — температура приблизится к 30-градусной отметке. Это следует из прогноза синоптиков сайта Realmeteo.

С 14 по 18 сентября дневные температуры будут неуклонно расти. В субботу и воскресенье челябинцам обещают 20-22 градуса при относительно теплых для середины сентября ночах — 8-11 градусов.

Со следующей недели можно будет говорить уже об аномальной жаре. Если 19 сентября столбик термометра доползет до 23 градусов, то 20 и 21 сентября прогноз обещает скачок до 27-28 градусов. Однако жара долго не продержится. Уже в четверг, 22 сентября, произойдет обвал до 20 градусов.

При этом в ближайшую ночь прогноз сулит Челябинской области похолодание до минус 3 градусов. С 15 сентября заморозки прекратятся.

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Потепление, начавшееся в Челябинской области, продолжится до конца сентября — температура приблизится к 30-градусной отметке. Это следует из прогноза синоптиков сайта Realmeteo. С 14 по 18 сентября дневные температуры будут неуклонно расти. В субботу и воскресенье челябинцам обещают 20-22 градуса при относительно теплых для середины сентября ночах — 8-11 градусов. Со следующей недели можно будет говорить уже об аномальной жаре. Если 19 сентября столбик термометра доползет до 23 градусов, то 20 и 21 сентября прогноз обещает скачок до 27-28 градусов. Однако жара долго не продержится. Уже в четверг, 22 сентября, произойдет обвал до 20 градусов. При этом в ближайшую ночь прогноз сулит Челябинской области похолодание до минус 3 градусов. С 15 сентября заморозки прекратятся.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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