В Челябинск вернется 30-градусная жара. Скрин

Синоптики обещают челябинцам несколько дней аномальных температур в сентябре

13 сентября 2022 в 10:39 Размер текста - 17 +

Конец сентября для челябинцев будет жарким Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Потепление, начавшееся в Челябинской области, продолжится до конца сентября — температура приблизится к 30-градусной отметке. Это следует из прогноза синоптиков сайта Realmeteo. С 14 по 18 сентября дневные температуры будут неуклонно расти. В субботу и воскресенье челябинцам обещают 20-22 градуса при относительно теплых для середины сентября ночах — 8-11 градусов. Со следующей недели можно будет говорить уже об аномальной жаре. Если 19 сентября столбик термометра доползет до 23 градусов, то 20 и 21 сентября прогноз обещает скачок до 27-28 градусов. Однако жара долго не продержится. Уже в четверг, 22 сентября, произойдет обвал до 20 градусов. При этом в ближайшую ночь прогноз сулит Челябинской области похолодание до минус 3 градусов. С 15 сентября заморозки прекратятся. Скрин: сайт Realmeteo

Потепление, начавшееся в Челябинской области, продолжится до конца сентября — температура приблизится к 30-градусной отметке. Это следует из прогноза синоптиков сайта Realmeteo. С 14 по 18 сентября дневные температуры будут неуклонно расти. В субботу и воскресенье челябинцам обещают 20-22 градуса при относительно теплых для середины сентября ночах — 8-11 градусов. Со следующей недели можно будет говорить уже об аномальной жаре. Если 19 сентября столбик термометра доползет до 23 градусов, то 20 и 21 сентября прогноз обещает скачок до 27-28 градусов. Однако жара долго не продержится. Уже в четверг, 22 сентября, произойдет обвал до 20 градусов. При этом в ближайшую ночь прогноз сулит Челябинской области похолодание до минус 3 градусов. С 15 сентября заморозки прекратятся.