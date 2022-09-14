Мэр Екатеринбурга стал должником министра, чтобы трудоустроить товарища

15 сентября 2022 в 15:31 Размер текста - 17 +

С Сергеем Пересторониным (слева) Алексей Орлов много лет работал в областном кабмине Фото: Анна Майорова © URA.RU Главе Екатеринбурга Алексею Орлову пришлось обратиться с личной просьбой к свердловскому министру промышленности Сергею Пересторонину, чтобы его товарищ, бывший замминистра инвестиций Евгений Копелян бесконфликтно занял руководящую должность в мэрии. Об этом URA.RU рассказал источник в областной власти. Информацию о назначении Копеляна начальником городского комитета промышленной политики на своем сайте разместила пресс-служба мэрии. Когда Орлов работал в свердловском правительстве, карьерный путь Копеляна связывали именно с ним — до перехода в администрацию в декабре 2020-го Орлов в статусе замгубернатора курировал и фонд поддержки предпринимательства (Копелян возглавлял структуру в 2013—2018 годах), и мининвест, который Копелян покинул в июле 2022-го. Существуют две версии. Согласно первой, Копелян ушел из мининвеста по собственному желанию (очень хотел работать в мэрии). По другой, его отставка — решение замгубернатора Дмитрия Ионина, проводящего политику обновления кадров. На место Копеляна усиливающийся Ионин продвинул Евгения Тиханова, который ранее руководил одним из отделов мининвеста. «Чтобы [действующий начальник комитета промышленности Александр] Воронин согласился освободить место для Копеляна, Орлов попросил Пересторонина взять Воронина к себе в министерство. В итоге Воронин возглавил один из отделов», — поделился инсайдер. В пресс-службе горадминистрации от комментариев по теме воздержались. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главе Екатеринбурга Алексею Орлову пришлось обратиться с личной просьбой к свердловскому министру промышленности Сергею Пересторонину, чтобы его товарищ, бывший замминистра инвестиций Евгений Копелян бесконфликтно занял руководящую должность в мэрии. Об этом URA.RU рассказал источник в областной власти. Информацию о назначении Копеляна начальником городского комитета промышленной политики на своем сайте разместила пресс-служба мэрии. Когда Орлов работал в свердловском правительстве, карьерный путь Копеляна связывали именно с ним — до перехода в администрацию в декабре 2020-го Орлов в статусе замгубернатора курировал и фонд поддержки предпринимательства (Копелян возглавлял структуру в 2013—2018 годах), и мининвест, который Копелян покинул в июле 2022-го. Существуют две версии. Согласно первой, Копелян ушел из мининвеста по собственному желанию (очень хотел работать в мэрии). По другой, его отставка — решение замгубернатора Дмитрия Ионина, проводящего политику обновления кадров. На место Копеляна усиливающийся Ионин продвинул Евгения Тиханова, который ранее руководил одним из отделов мининвеста. «Чтобы [действующий начальник комитета промышленности Александр] Воронин согласился освободить место для Копеляна, Орлов попросил Пересторонина взять Воронина к себе в министерство. В итоге Воронин возглавил один из отделов», — поделился инсайдер. В пресс-службе горадминистрации от комментариев по теме воздержались.