Свердловский депутат Госдумы предложил создать центр по координации поставок вооружения на Донбасс

16 сентября 2022 в 03:26 Размер текста - 17 +

Центр по координации вооружения помог бы бойцам на передовой оперативно получать необходимое оружие Фото: Анна Майорова © URA.RU Чтобы помощь Донбассу была более эффективная, необходимо создать центр по координации поставок вооружения и предоставить ему самые широкие полномочия. С такой идеей в своем telegram-канале выступил депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов. «Приезжаю на Донбасс и узнаю, что одним подразделениям не хватает беспилотников, другим — тепловизоров и броников, третьим — дать бы пару гаубиц. Потом мы с коллегами это все обсуждаем в „курилках“ (хотя я не курю), пишем об этом в соцсетях. Появятся ли от этого в подразделениях гаубицы и беспилотники? Маловероятно. Надо действовать иначе», — написал Иванов. Депутат предлагает создать центр по координации, куда будет поступать подобная информация. Специалисты центра смогут оперативно направлять на предприятия и в регионы соответствующие заказы, и распределение помощи для военных будет более точечным и оперативным. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины, цель которой — защита мирного населения Донбасса. Многие жители страны сами изъявляют желание участвовать в спецоперации и выступают добровольцами.

Чтобы помощь Донбассу была более эффективная, необходимо создать центр по координации поставок вооружения и предоставить ему самые широкие полномочия. С такой идеей в своем telegram-канале выступил депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов. «Приезжаю на Донбасс и узнаю, что одним подразделениям не хватает беспилотников, другим — тепловизоров и броников, третьим — дать бы пару гаубиц. Потом мы с коллегами это все обсуждаем в „курилках“ (хотя я не курю), пишем об этом в соцсетях. Появятся ли от этого в подразделениях гаубицы и беспилотники? Маловероятно. Надо действовать иначе», — написал Иванов. Депутат предлагает создать центр по координации, куда будет поступать подобная информация. Специалисты центра смогут оперативно направлять на предприятия и в регионы соответствующие заказы, и распределение помощи для военных будет более точечным и оперативным. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины, цель которой — защита мирного населения Донбасса. Многие жители страны сами изъявляют желание участвовать в спецоперации и выступают добровольцами.