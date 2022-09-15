15 сентября 2022

Свердловский депутат Госдумы предложил создать центр по координации поставок вооружения на Донбасс

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Центр по координации вооружения помог бы бойцам на передовой оперативно получать необходимое оружие Фото:

Чтобы помощь Донбассу была более эффективная, необходимо создать центр по координации поставок вооружения и предоставить ему самые широкие полномочия. С такой идеей в своем telegram-канале выступил депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов.

«Приезжаю на Донбасс и узнаю, что одним подразделениям не хватает беспилотников, другим — тепловизоров и броников, третьим — дать бы пару гаубиц. Потом мы с коллегами это все обсуждаем в „курилках“ (хотя я не курю), пишем об этом в соцсетях. Появятся ли от этого в подразделениях гаубицы и беспилотники? Маловероятно. Надо действовать иначе», — написал Иванов.

Депутат предлагает создать центр по координации, куда будет поступать подобная информация. Специалисты центра смогут оперативно направлять на предприятия и в регионы соответствующие заказы, и распределение помощи для военных будет более точечным и оперативным.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины, цель которой — защита мирного населения Донбасса. Многие жители страны сами изъявляют желание участвовать в спецоперации и выступают добровольцами.

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Чтобы помощь Донбассу была более эффективная, необходимо создать центр по координации поставок вооружения и предоставить ему самые широкие полномочия. С такой идеей в своем telegram-канале выступил депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов. «Приезжаю на Донбасс и узнаю, что одним подразделениям не хватает беспилотников, другим — тепловизоров и броников, третьим — дать бы пару гаубиц. Потом мы с коллегами это все обсуждаем в „курилках“ (хотя я не курю), пишем об этом в соцсетях. Появятся ли от этого в подразделениях гаубицы и беспилотники? Маловероятно. Надо действовать иначе», — написал Иванов. Депутат предлагает создать центр по координации, куда будет поступать подобная информация. Специалисты центра смогут оперативно направлять на предприятия и в регионы соответствующие заказы, и распределение помощи для военных будет более точечным и оперативным. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины, цель которой — защита мирного населения Донбасса. Многие жители страны сами изъявляют желание участвовать в спецоперации и выступают добровольцами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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