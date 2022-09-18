Посол РФ в ФРГ Нечаев: помощь Украине разрушает отношения Берлина и Москвы

19 сентября 2022 в 05:52 Размер текста - 17 +

Поставки оружия Украине разрушили особые отношения ФРГ и РФ, заявил Сергей Нечаев Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Германия отказывается от особых отношений с Россией, принимая решение о поставках вооружений Украине. Об этом заявил посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев. «По сути, германские власти отказываются от особых отношений между нашими странами и народами, которые кропотливо выстраивались предшествующими поколениями и связывали нас даже в самые непростые времена», — заявил Сергей Нечаев РИА «Новости». Он отметил, что поставки летального оружия Киеву — «красная черта», которую немецкие власти не должны были переступать. Дипломат отметил, что Германия всегда выделялась из рядов коллективного Запада и выступала посредником, который лучше знал и понимал Россию и ее интересы. ФРГ несколько десятилетий воздерживалась от отправки оружия в зоны вооруженных конфликтов, однако практика изменилась только сейчас и только в отношении РФ, напомнил он. Ранее Нечаев уже обвинял власти Германии в разрушении взаимовыгодных отношений с Россией. Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал разговоры с президентом РФ Владимиром Путиным дружескими. Германия отказалась поставлять Украине тяжелое вооружение. Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины вынужденно. Российские войска спасают население Донбасса от постоянных обстрелов и уничтожают украинское тяжелое вооружение. Страны Европы выступили против этого и начали помогать ВСУ — поставлять в Киев оружие.

Германия отказывается от особых отношений с Россией, принимая решение о поставках вооружений Украине. Об этом заявил посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев. «По сути, германские власти отказываются от особых отношений между нашими странами и народами, которые кропотливо выстраивались предшествующими поколениями и связывали нас даже в самые непростые времена», — заявил Сергей Нечаев РИА «Новости». Он отметил, что поставки летального оружия Киеву — «красная черта», которую немецкие власти не должны были переступать. Дипломат отметил, что Германия всегда выделялась из рядов коллективного Запада и выступала посредником, который лучше знал и понимал Россию и ее интересы. ФРГ несколько десятилетий воздерживалась от отправки оружия в зоны вооруженных конфликтов, однако практика изменилась только сейчас и только в отношении РФ, напомнил он. Ранее Нечаев уже обвинял власти Германии в разрушении взаимовыгодных отношений с Россией. Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал разговоры с президентом РФ Владимиром Путиным дружескими. Германия отказалась поставлять Украине тяжелое вооружение. Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины вынужденно. Российские войска спасают население Донбасса от постоянных обстрелов и уничтожают украинское тяжелое вооружение. Страны Европы выступили против этого и начали помогать ВСУ — поставлять в Киев оружие.