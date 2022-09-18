18 сентября 2022

Посол РФ в ФРГ Нечаев: помощь Украине разрушает отношения Берлина и Москвы

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Дегустация немецких вин в
Поставки оружия Украине разрушили особые отношения ФРГ и РФ, заявил Сергей Нечаев Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Германия отказывается от особых отношений с Россией, принимая решение о поставках вооружений Украине. Об этом заявил посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев.

«По сути, германские власти отказываются от особых отношений между нашими странами и народами, которые кропотливо выстраивались предшествующими поколениями и связывали нас даже в самые непростые времена», — заявил Сергей Нечаев РИА «Новости». Он отметил, что поставки летального оружия Киеву — «красная черта», которую немецкие власти не должны были переступать.

Дипломат отметил, что Германия всегда выделялась из рядов коллективного Запада и выступала посредником, который лучше знал и понимал Россию и ее интересы. ФРГ несколько десятилетий воздерживалась от отправки оружия в зоны вооруженных конфликтов, однако практика изменилась только сейчас и только в отношении РФ, напомнил он.

Ранее Нечаев уже обвинял власти Германии в разрушении взаимовыгодных отношений с Россией. Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал разговоры с президентом РФ Владимиром Путиным дружескими. Германия отказалась поставлять Украине тяжелое вооружение. Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины вынужденно. Российские войска спасают население Донбасса от постоянных обстрелов и уничтожают украинское тяжелое вооружение. Страны Европы выступили против этого и начали помогать ВСУ — поставлять в Киев оружие.

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Германия отказывается от особых отношений с Россией, принимая решение о поставках вооружений Украине. Об этом заявил посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев. «По сути, германские власти отказываются от особых отношений между нашими странами и народами, которые кропотливо выстраивались предшествующими поколениями и связывали нас даже в самые непростые времена», — заявил Сергей Нечаев РИА «Новости». Он отметил, что поставки летального оружия Киеву — «красная черта», которую немецкие власти не должны были переступать. Дипломат отметил, что Германия всегда выделялась из рядов коллективного Запада и выступала посредником, который лучше знал и понимал Россию и ее интересы. ФРГ несколько десятилетий воздерживалась от отправки оружия в зоны вооруженных конфликтов, однако практика изменилась только сейчас и только в отношении РФ, напомнил он. Ранее Нечаев уже обвинял власти Германии в разрушении взаимовыгодных отношений с Россией. Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал разговоры с президентом РФ Владимиром Путиным дружескими. Германия отказалась поставлять Украине тяжелое вооружение. Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины вынужденно. Российские войска спасают население Донбасса от постоянных обстрелов и уничтожают украинское тяжелое вооружение. Страны Европы выступили против этого и начали помогать ВСУ — поставлять в Киев оружие.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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