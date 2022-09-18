В ХМАО пьяный водитель без прав сбил пешехода

В поселке Белый Яр (Сургутский район) пьяный водитель без прав на управление автомобилем сбил 53-летнего пешехода. Мужчина получил травмы. Об этом рассказали в пресс-службе УГИБДД по ХМАО.
«40-летний мужчина, управляя автомобилем „Lada Vеsta“, будучи лишенным права на управление транспортным средством, находясь в состоянии опьянения, при выезде с прилегающей территории не выбрал безопасную скорость движения и совершил наезд на пешехода. Пьяный водитель не пострадал, 53-летний пешеход получил травмы», — сказано в сообщении Госавтоинспекции.
В ГИБДД добавили, что по итогам минувшей недели сотрудниками задержано 137 водителей с признаками опьянения. Возбуждено 16 уголовных дел в отношении водителей, повторно управлявших транспортными средствами с признаками опьянения.
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