18 сентября 2022
17 сентября 2022
16 сентября 2022

В ХМАО пьяный водитель без прав сбил пешехода

В поселке ХМАО пьяный водитель без прав наехал на пешехода
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В ХМАО задержали водителя, сбившего пешехода Фото:

В поселке Белый Яр (Сургутский район) пьяный водитель без прав на управление автомобилем сбил 53-летнего пешехода. Мужчина получил травмы. Об этом рассказали в пресс-службе УГИБДД по ХМАО.

«40-летний мужчина, управляя автомобилем „Lada Vеsta“, будучи лишенным права на управление транспортным средством, находясь в состоянии опьянения, при выезде с прилегающей территории не выбрал безопасную скорость движения и совершил наезд на пешехода. Пьяный водитель не пострадал, 53-летний пешеход получил травмы», — сказано в сообщении Госавтоинспекции.

В ГИБДД добавили, что по итогам минувшей недели сотрудниками задержано 137 водителей с признаками опьянения. Возбуждено 16 уголовных дел в отношении водителей, повторно управлявших транспортными средствами с признаками опьянения.

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В поселке Белый Яр (Сургутский район) пьяный водитель без прав на управление автомобилем сбил 53-летнего пешехода. Мужчина получил травмы. Об этом рассказали в пресс-службе УГИБДД по ХМАО. «40-летний мужчина, управляя автомобилем „Lada Vеsta“, будучи лишенным права на управление транспортным средством, находясь в состоянии опьянения, при выезде с прилегающей территории не выбрал безопасную скорость движения и совершил наезд на пешехода. Пьяный водитель не пострадал, 53-летний пешеход получил травмы», — сказано в сообщении Госавтоинспекции. В ГИБДД добавили, что по итогам минувшей недели сотрудниками задержано 137 водителей с признаками опьянения. Возбуждено 16 уголовных дел в отношении водителей, повторно управлявших транспортными средствами с признаками опьянения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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