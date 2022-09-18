Пермский торговый центр заполонят клоуны

В ТРЦ «Планета» в Перми пройдет фестиваль уличных театров

В ТРЦ «Планета» пройдет фестиваль уличных театров Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В пермском торгово-развлекательном центре «Планета» в сентябре и октябре будут выступать клоуны и артисты цирка. Выступления запланированы в рамках фестиваля уличных театров «Арт-Планета», сообщили URA.RU в ТРЦ.

«В торгово-развлекательном центре „Планета“ 24 сентября, 8 и 22 октября пройдет фестиваль уличных театров. Гости ТРЦ смогут познакомиться с веяниями классических и современных искусств — от клоунады и пантомимы до экзистенциальных перформансов», — указано в пресс-релизе.

Каждый день фестиваля из вышеперечисленных трех будет начинаться с карнавального шествия в 14:30. А в 15 часов будет стартовать основная программа. В первый день фестиваля — 24 сентября — в ТРЦ выступят уфимская цирковая труппа «Чародеи» со своим шоу, пермский театр «Улыбка» покажет иллюзионную программу, а театр юного зрителя из Уфы — этническую клоунаду «Ер».

Во второй день — 8 октября — пермяки увидят номера от труппы Lumiere и цирковое шоу «Сладости и радости» от команды универсальных артистов «Мульти-Пульти». Далее выступит театр «Иллюзион» с фокусами. И в последний день — 22 октября — завершать фестиваль будет цирковое шоу «Лунеговых». Программу дополнит спектакль-клоунада «Плюх-Бум» от цирковой труппы «Де Буфо» из Уфы.

Все мероприятия будут проходить на первом этаже в центральном атриуме. Вход свободный. Ранее URA.RU рассказывало, что в ТРЦ «Планета» разыгрывают новый корейский автомобиль. Итоги подведут 12 ноября.