В Перми за 142 млн рублей продается нефтебаза с буровой скважиной. Фото

20 сентября 2022 в 15:35 Размер текста - 17 +

На территории нефтебазы имеется буровая скважина Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Перми выставлен на продажу производственно-технологический комплекс «Муллинская нефтебаза», на территории которого имеется буровая скважина. Цена актива — более 142 миллионов рублей. Соответствующее объявление продавец разместил на сайте «Авито». «Оборудование, необходимое для обеспечения технологических процессов и хозяйственной деятельности: резервуарный парк светлых нефтепродуктов, резервуар противопожарный, скважина буровая, насосы, оборудование для контроля технологических процессов, система концентрации паров, технологические трубопроводы, система регулирования въезда-выезда авто с площадок, ж/д путь протяженностью 290 метров», — говорится в объявлении. На территории предприятия также расположены административное одноэтажное здание и отдельная электрощитовая. Возможно перепрофилирование объекта под склад или автомобильную базу. Цена актива — 142,5 миллиона рублей, рассматривается вариант сдачи в долгосрочную аренду. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае за 95 миллионов рублей на продажу выставлен нефтеперерабатывающий завод. В месяц предприятие производит до 3,5 тысяч нефтепродуктов. Нефтебазу также можно взять в долгосрочную аренду Фото: сайт «Авито»

В Перми выставлен на продажу производственно-технологический комплекс «Муллинская нефтебаза», на территории которого имеется буровая скважина. Цена актива — более 142 миллионов рублей. Соответствующее объявление продавец разместил на сайте «Авито». «Оборудование, необходимое для обеспечения технологических процессов и хозяйственной деятельности: резервуарный парк светлых нефтепродуктов, резервуар противопожарный, скважина буровая, насосы, оборудование для контроля технологических процессов, система концентрации паров, технологические трубопроводы, система регулирования въезда-выезда авто с площадок, ж/д путь протяженностью 290 метров», — говорится в объявлении. На территории предприятия также расположены административное одноэтажное здание и отдельная электрощитовая. Возможно перепрофилирование объекта под склад или автомобильную базу. Цена актива — 142,5 миллиона рублей, рассматривается вариант сдачи в долгосрочную аренду. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае за 95 миллионов рублей на продажу выставлен нефтеперерабатывающий завод. В месяц предприятие производит до 3,5 тысяч нефтепродуктов.