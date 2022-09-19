В Перми выставлен на продажу производственно-технологический комплекс «Муллинская нефтебаза», на территории которого имеется буровая скважина. Цена актива — более 142 миллионов рублей. Соответствующее объявление продавец разместил на сайте «Авито».
«Оборудование, необходимое для обеспечения технологических процессов и хозяйственной деятельности: резервуарный парк светлых нефтепродуктов, резервуар противопожарный, скважина буровая, насосы, оборудование для контроля технологических процессов, система концентрации паров, технологические трубопроводы, система регулирования въезда-выезда авто с площадок, ж/д путь протяженностью 290 метров», — говорится в объявлении.
На территории предприятия также расположены административное одноэтажное здание и отдельная электрощитовая. Возможно перепрофилирование объекта под склад или автомобильную базу. Цена актива — 142,5 миллиона рублей, рассматривается вариант сдачи в долгосрочную аренду.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае за 95 миллионов рублей на продажу выставлен нефтеперерабатывающий завод. В месяц предприятие производит до 3,5 тысяч нефтепродуктов.
Нефтебазу также можно взять в долгосрочную аренду
Фото: сайт «Авито»
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В Перми выставлен на продажу производственно-технологический комплекс «Муллинская нефтебаза», на территории которого имеется буровая скважина. Цена актива — более 142 миллионов рублей. Соответствующее объявление продавец разместил на сайте «Авито». «Оборудование, необходимое для обеспечения технологических процессов и хозяйственной деятельности: резервуарный парк светлых нефтепродуктов, резервуар противопожарный, скважина буровая, насосы, оборудование для контроля технологических процессов, система концентрации паров, технологические трубопроводы, система регулирования въезда-выезда авто с площадок, ж/д путь протяженностью 290 метров», — говорится в объявлении. На территории предприятия также расположены административное одноэтажное здание и отдельная электрощитовая. Возможно перепрофилирование объекта под склад или автомобильную базу. Цена актива — 142,5 миллиона рублей, рассматривается вариант сдачи в долгосрочную аренду. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае за 95 миллионов рублей на продажу выставлен нефтеперерабатывающий завод. В месяц предприятие производит до 3,5 тысяч нефтепродуктов.