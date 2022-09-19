Челябинцев зовут вступить в ряды Росгвардии и отправиться на спецоперацию

Отправка военнослужащих осуществляется ежемесячно Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Жителей Челябинской области приглашают на службу в Росгвардию с последующей отправкой в зону спецоперации. Согласно объявлению о наборе, отправка из Челябинска производится каждый месяц.

«Считаешь себя подготовленным к выполнению специальных задач? Приходи! Отправка в район СВО каждый месяц из Челябинска. Работа в команде профессионалов, официальное трудоустройство. Опыт участия в боевых действиях приветствуется», — говорится в тексте объявления, опубликованного в группе «Служба по контракту Уральский округ ВНГ РФ» в «ВКонтакте».

В объявлении обещают повышенное денежное довольствие от двухсот тысяч рублей. Контракт можно заключить на полгода, на год или на три года. Рассматриваются кандидаты до 45 лет. При наличии заключения ВВК, которое действует год, справки об отсутствии судимости и успешно пройденном собеседовании, кандидата зачисляют в день обращения.

Ранее челябинский боец Александр Воложанин открыл набор добровольцев в спецназ имени Ахмата Кадырова. В случае зачисления, военнослужащие пройдут курс спецподготовки в Российском университете спецназа, который располагается в Гудермесе, после чего отправятся на Украину.

Спецоперация РФ на Украине продолжается с 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее проведение вынужденной мерой. Российские военнослужащие выполняют задачи по защите жителей Донбасса, которые восемь лет подвергались уничтожению со стороны Украины.