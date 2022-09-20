В ХМАО заключенные живут лучше студентов

Глава СПЧ проверил содержание заключенных в исправительном центре УФСИН по ХМАО

Комиссия СПЧ проверила условия содержания заключенных Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Председатель совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и по правам человека Валерий Фадеев и члены совета проверили условия содержания заключенных в исправительном центре УФСИН по ХМАО. После проверки Фадеев отметил, что не во всех студенческих общежитиях созданы такие условия, как в исправительном центре, сообщает telegram-канал « СПЧ — Совет по правам человека».

«Я удивлен — далеко не все студенческие общежития такого качества. Я сам жил в гораздо худших условиях на физтехе», — приводят слова Фадеева в Telegram.

Исправительный центр УФСИН по ХМАО рассчитан на 210 мест, сейчас в нем содержатся 76 человек. Заключенные работают водителями, сварщиками, штукатурами, бетонщиками, за свой труд получая заработную плату от 28 тыс. рублей. Им разрешены свидания с близкими, выход в город по предварительной заявке, кроме того для них организуются экскурсии в музеи и походы в театр.

Идея ФСИН и Минюста привлекать заключенных к работе — не рабский труд, а возможность социализации для них. Фадеев отметил, что это очень гуманно.

Ранее URA.RU рассказало что главе СПЧ Валерию Фадееву покажут новый исправительный центр в Сургуте. В центре осужденные за преступления небольшой тяжести имеют возможность работать и выходить за стены исправительного учреждения.