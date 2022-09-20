20 сентября 2022

Пенсионер погиб на пожаре в двухэтажном доме в Копейске

Пенсионер погиб на пожаре в жилом доме в Копейске
© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на пункте приема металлолома. Челябинск, мчс, дым, пожар, огонь, огнеборец
На тушении работали 22 человека личного состава МЧС Фото:

Пожар произошел в двухэтажном жилом доме в ночь на среду в Копейске (Челябинская область). В результате происшествия погиб пожилой мужчина, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

«Ранним утром силы и средства Копейского пожарно-спасательного гарнизона реагировали на возгорание по адресу: переулок 2-й Снайперский, 2. По прибытии первых подразделений было установлено горение квартиры на втором этаже двухэтажного жилого дома», — уточнили в ведомстве.

До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались восемь человек, в том числе трое детей. В результате пожара погиб мужчина 1938 года рождения. Причины возгорания устанавливаются.

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Пожар произошел в двухэтажном жилом доме в ночь на среду в Копейске (Челябинская область). В результате происшествия погиб пожилой мужчина, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области. «Ранним утром силы и средства Копейского пожарно-спасательного гарнизона реагировали на возгорание по адресу: переулок 2-й Снайперский, 2. По прибытии первых подразделений было установлено горение квартиры на втором этаже двухэтажного жилого дома», — уточнили в ведомстве. До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались восемь человек, в том числе трое детей. В результате пожара погиб мужчина 1938 года рождения. Причины возгорания устанавливаются.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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