Пенсионер погиб на пожаре в двухэтажном доме в Копейске

Пенсионер погиб на пожаре в жилом доме в Копейске

На тушении работали 22 человека личного состава МЧС Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пожар произошел в двухэтажном жилом доме в ночь на среду в Копейске (Челябинская область). В результате происшествия погиб пожилой мужчина, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

«Ранним утром силы и средства Копейского пожарно-спасательного гарнизона реагировали на возгорание по адресу: переулок 2-й Снайперский, 2. По прибытии первых подразделений было установлено горение квартиры на втором этаже двухэтажного жилого дома», — уточнили в ведомстве.

До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались восемь человек, в том числе трое детей. В результате пожара погиб мужчина 1938 года рождения. Причины возгорания устанавливаются.