20 сентября 2022

На Украине во время спецоперации погиб ефрейтор из Пермского края

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Похороны Александра Попова. Свердловская область, Полевской, похороны, военные похороны, похороны солдата
Погибший был уроженцем деревни Пестерева Юрлинского района Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На Украине в ходе проведения спецоперации погиб уроженец Юрлинского района Коми-Пермяцкого округа Пермского края Иван Андреев. О гибели ефрейтора сообщает администрация района в соцсети «ВКонтакте».

«В ходе проведения специальной операции на территории Украины при исполнении обязанностей военной службы погиб наш земляк, ефрейтор Андреев Иван Анатольевич, 07.07.1989 года рождения, уроженец д. Пестерева, Юрлинского района», — говорится в группе. Администрация выражает соболезнования родным и близким солдата.

Спецоперация на территории ЛНР, ДНР и Украины проходит с 24 февраля 2022 года. Главными приоритетами для российской армии остаются уничтожение инфраструктуры ВСУ и защита мирного населения. 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране.

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На Украине в ходе проведения спецоперации погиб уроженец Юрлинского района Коми-Пермяцкого округа Пермского края Иван Андреев. О гибели ефрейтора сообщает администрация района в соцсети «ВКонтакте». «В ходе проведения специальной операции на территории Украины при исполнении обязанностей военной службы погиб наш земляк, ефрейтор Андреев Иван Анатольевич, 07.07.1989 года рождения, уроженец д. Пестерева, Юрлинского района», — говорится в группе. Администрация выражает соболезнования родным и близким солдата. Спецоперация на территории ЛНР, ДНР и Украины проходит с 24 февраля 2022 года. Главными приоритетами для российской армии остаются уничтожение инфраструктуры ВСУ и защита мирного населения. 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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