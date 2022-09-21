Махонин встретился с руководством заводов, где был Медведев

Пермский губернатор провел совещание с руководством оборонных предприятий

Некоторым компаниям необходимо увеличить штат в 2-3 раза Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин провел совещание с руководством оборонных заводов региона. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы региона. На встрече присутствовали руководители «Мотовилихинских заводов» и «Пермского порохового завода», которые в конце августа назад посетил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Главным вопросом стало обеспечение предприятий кадрами, необходимыми, в том числе, для выполнения гособоронзаказа.

«В условиях, когда стоят задачи по наращиванию объемов оборонных заказов, а также развиваются сегменты производства продукции гражданского назначения, вопрос обеспеченности квалифицированными специалистами возрастает», — приводит слова Махонина пресс-служба губернатора. Некоторым компаниям необходимо в ближайшее время увеличить штат в два-три раза.

В совещании участвовали заместитель генерального директора АО «ОДК» по управлению научно-производственным комплексом «Пермские моторы» Александр Иноземцев, управляющий директор ПАО «Мотовилихинские заводы» Сергей Дядькин, генеральный директор АО «Пермский завод «Машиностроитель» Владимир Ломаев, генеральный директор ФКП «Пермский пороховой завод» Сергей Ляшенко и ряд других компаний. Для решения проблемы промышленники предложили со школьного возраста заниматься профориентацией, увеличивать количество часов по точным наукам, а также возрождать имидж рабочих профессий.

Дмитрий Махонин отметил, что определяющим фактором во многом является уровень зарплаты. Каждое предприятие устанавливает ее индивидуально для одних и тех же специальностей. И это создает условия для перетекания кадров. «Пересмотр подхода к оплате труда позволит создать более благоприятные условия для привлечения в Прикамье специалистов из других регионов», — отметил Махонин.

Он считает, что проблему нехватки кадров нужно решать совместными усилиями. Сейчас каждый завод подходит к этому по-своему. «Необходимо с учетом успешных практик, разработать общую программу для решения актуальной для всех задачи по обеспечению кадрами. Правительство Пермского края готово участвовать в реализации совместных планов и оказывать промышленникам всестороннюю поддержку», — заявил губернатор.