Бывший замминистра будет строить новый микрорайон в Челябинске

Сергей Сихарулидзе займется новой стройкой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мэрия Челябинска разрешила фирме «Специализированный Застройщик „ИКАР Север“» строить новый жилой комплекс на северо-западе города. Об этом говорится в документах на сайте мэрии. Фирма входит в структуру одного из крупнейших застройщиков Челябинска, группу компаний «Икар», руководит которой бывший заместитель министра строительства региона Сергей Сихарулидзе.

«Публичные слушания считать состоявшимися. Рекомендовать предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов капитального строительства (многоквартирные жилые дома) с объектами обслуживания жилой застройки в зоне многофункциональных общественно-деловых зон в границах улиц Краснопольский проспект и улица Профессора Благих», — сообщается в документации.

Застройщику предоставили разрешение на строительство десятиэтажных высотных домов общей площадью 41 тысяча 57 квадратных метров и на строительство детского сада на 200 мест в зоне сельскохозяйственного использования. Теперь вид использования земель изменится и участки войдут в число зон под многоэтажную застройку с многофункциональными общественно-деловыми территориями.

Сихарулидзе работал в должности первого заместителя министра строительства региона до декабря 2015 года. После отставки работал в бизнес-структурах Сергея и Евгения (отца и сына) Вайнштейнов. С августа 2021 года занимает ведущие должности в структурах «Икара» и курирует самые крупные объекты.