24 сентября 2022
23 сентября 2022

На поляне в Челябинской области нашли советскую авиабомбу

© Служба новостей «URA.RU»
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Жизнь в селе Талаковка в окрестностях Мариуполя. ДНР, снаряд, днр, миномет, талаковка, линия фронта, минометная мина
С находкой разбирается ОМОН Фото:

В Аргаяшском районе (Челябинская область) на поляне в районе одной из деревень нашли боевой снаряд. Сотрудники Росгвардии установили, что находка является советской авиабомбой, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах.

«Жители нашли предмет, похожий на снаряд, на лесной поляне в километре от деревни Старая Соболева Норкинского поселения. Об этом сообщили главе поселения, а уже он вызвал силовиков. Приехавшие бойцы ОМОНа установили, что это зажигательная авиабомба, какие выпускали еще в советское время», — рассказал источник.

Насколько опасен снаряд и утилизирован ли он не уточняется. В пресс-службы ГУ МВД и Управления Росгвардии по Челябинской направлены запросы. Комментарии будут опубликованы после получения.

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В Аргаяшском районе (Челябинская область) на поляне в районе одной из деревень нашли боевой снаряд. Сотрудники Росгвардии установили, что находка является советской авиабомбой, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах. «Жители нашли предмет, похожий на снаряд, на лесной поляне в километре от деревни Старая Соболева Норкинского поселения. Об этом сообщили главе поселения, а уже он вызвал силовиков. Приехавшие бойцы ОМОНа установили, что это зажигательная авиабомба, какие выпускали еще в советское время», — рассказал источник. Насколько опасен снаряд и утилизирован ли он не уточняется. В пресс-службы ГУ МВД и Управления Росгвардии по Челябинской направлены запросы. Комментарии будут опубликованы после получения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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