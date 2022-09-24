На поляне в Челябинской области нашли советскую авиабомбу

В Аргаяшском районе (Челябинская область) на поляне в районе одной из деревень нашли боевой снаряд. Сотрудники Росгвардии установили, что находка является советской авиабомбой, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах.
«Жители нашли предмет, похожий на снаряд, на лесной поляне в километре от деревни Старая Соболева Норкинского поселения. Об этом сообщили главе поселения, а уже он вызвал силовиков. Приехавшие бойцы ОМОНа установили, что это зажигательная авиабомба, какие выпускали еще в советское время», — рассказал источник.
Насколько опасен снаряд и утилизирован ли он не уточняется. В пресс-службы ГУ МВД и Управления Росгвардии по Челябинской направлены запросы. Комментарии будут опубликованы после получения.
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