В сети появилось видео ночной погони за водителем, который сбил пешехода в Перми

26 сентября 2022 в 03:58 Размер текста - 17 +

Полицейские пытались задержать нарушителя Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В интернете появилось видео ночной погони в микрорайоне Гайва (город Пермь). Его в ночь с 25 на 26 сентября заснял случайный прохожий, оказавшийся рядом, и выложил в группе «Подслушано Пермь» в соцсети «ВКонтакте». «Погоня на Гайве. Сбил девушку на Толбухина, 16», — указано в сообщении. О погоне и пострадавшей при ДТП корреспонденты URA писали ранее. Предположительно, водитель, допустивший наезд на пешехода был пьян. На момент публикации комментарии от сотрудников правоохранительных органов не были получены. В пресс-службу ГУ МВД России по Пермскому краю был направлен запрос. Как сообщают очевидцы происшествия, пострадавшая женщина была жива — ее госпитализировали.

В интернете появилось видео ночной погони в микрорайоне Гайва (город Пермь). Его в ночь с 25 на 26 сентября заснял случайный прохожий, оказавшийся рядом, и выложил в группе «Подслушано Пермь» в соцсети «ВКонтакте». «Погоня на Гайве. Сбил девушку на Толбухина, 16», — указано в сообщении. О погоне и пострадавшей при ДТП корреспонденты URA писали ранее. Предположительно, водитель, допустивший наезд на пешехода был пьян. На момент публикации комментарии от сотрудников правоохранительных органов не были получены. В пресс-службу ГУ МВД России по Пермскому краю был направлен запрос. Как сообщают очевидцы происшествия, пострадавшая женщина была жива — ее госпитализировали.