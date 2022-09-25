В сети появилось видео ночной погони за водителем, который сбил пешехода в Перми

В интернете появилось видео ночной погони в микрорайоне Гайва (город Пермь). Его в ночь с 25 на 26 сентября заснял случайный прохожий, оказавшийся рядом, и выложил в группе «Подслушано Пермь» в соцсети «ВКонтакте».
«Погоня на Гайве. Сбил девушку на Толбухина, 16», — указано в сообщении.
О погоне и пострадавшей при ДТП корреспонденты URA писали ранее. Предположительно, водитель, допустивший наезд на пешехода был пьян. На момент публикации комментарии от сотрудников правоохранительных органов не были получены. В пресс-службу ГУ МВД России по Пермскому краю был направлен запрос. Как сообщают очевидцы происшествия, пострадавшая женщина была жива — ее госпитализировали.
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