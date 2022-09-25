Пьяный водитель сбил женщину на глазах у прохожих в Перми. Фото

26 сентября 2022 в 00:40 Размер текста - 17 +

По словам очевидцев, за нарушителем велась погоня Фото: Владимир Жабриков © URA.RU О ДТП с погоней и пострадавшей рассказали очевидцы произошедшего. Информация появилась в telegram-канале «Пермь ЧП и ДТП, новости». «Нам пишут: На Гайве только что была погоня. Пьяный за рулем на Толбухина, 16 сбил женщину у нас на глазах», — говорится в сообщении. По словам свидетелей, женщина, попавшая под колеса автомобиля, остались жива, ее увезли на скорой. Оперативно подтвердить информацию в полиции корреспонденту URA.RU не удалось. В пресс-службу ГУ МВД России по Пермскому краю был отправлен запрос. Ранее URA.RU писало, что автомобиль снес часть остановки в центре Перми. Тогда очевидцы сообщали о нескольких бригадах скорой помощи, прибывших на место происшествия, пожарных и полицейских машинах. В результате аварии один человек погиб и три получили травмы различной степени тяжести. Очевидцы снимали происходящее на телефон Фото: tekegram-канал «Пермь ЧП и ДТП, новости»

О ДТП с погоней и пострадавшей рассказали очевидцы произошедшего. Информация появилась в telegram-канале «Пермь ЧП и ДТП, новости». «Нам пишут: На Гайве только что была погоня. Пьяный за рулем на Толбухина, 16 сбил женщину у нас на глазах», — говорится в сообщении. По словам свидетелей, женщина, попавшая под колеса автомобиля, остались жива, ее увезли на скорой. Оперативно подтвердить информацию в полиции корреспонденту URA.RU не удалось. В пресс-службу ГУ МВД России по Пермскому краю был отправлен запрос. Ранее URA.RU писало, что автомобиль снес часть остановки в центре Перми. Тогда очевидцы сообщали о нескольких бригадах скорой помощи, прибывших на место происшествия, пожарных и полицейских машинах. В результате аварии один человек погиб и три получили травмы различной степени тяжести.