25 сентября 2022
24 сентября 2022
23 сентября 2022

Пьяный водитель сбил женщину на глазах у прохожих в Перми. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Эстафета паралимпийского огня Сочи-2014. Екатеринбург, мигалки, полиция, проблесковый маячок
По словам очевидцев, за нарушителем велась погоня Фото:

О ДТП с погоней и пострадавшей рассказали очевидцы произошедшего. Информация появилась в telegram-канале «Пермь ЧП и ДТП, новости».

«Нам пишут: На Гайве только что была погоня. Пьяный за рулем на Толбухина, 16 сбил женщину у нас на глазах», — говорится в сообщении.

По словам свидетелей, женщина, попавшая под колеса автомобиля, остались жива, ее увезли на скорой. Оперативно подтвердить информацию в полиции корреспонденту URA.RU не удалось. В пресс-службу ГУ МВД России по Пермскому краю был отправлен запрос.

Ранее URA.RU писало, что автомобиль снес часть остановки в центре Перми. Тогда очевидцы сообщали о нескольких бригадах скорой помощи, прибывших на место происшествия, пожарных и полицейских машинах. В результате аварии один человек погиб и три получили травмы различной степени тяжести.

Очевидцы снимали происходящее на телефон
Фото:

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О ДТП с погоней и пострадавшей рассказали очевидцы произошедшего. Информация появилась в telegram-канале «Пермь ЧП и ДТП, новости». «Нам пишут: На Гайве только что была погоня. Пьяный за рулем на Толбухина, 16 сбил женщину у нас на глазах», — говорится в сообщении. По словам свидетелей, женщина, попавшая под колеса автомобиля, остались жива, ее увезли на скорой. Оперативно подтвердить информацию в полиции корреспонденту URA.RU не удалось. В пресс-службу ГУ МВД России по Пермскому краю был отправлен запрос. Ранее URA.RU писало, что автомобиль снес часть остановки в центре Перми. Тогда очевидцы сообщали о нескольких бригадах скорой помощи, прибывших на место происшествия, пожарных и полицейских машинах. В результате аварии один человек погиб и три получили травмы различной степени тяжести.
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