Свердловские ученые создадут лимонную кислоту с помощью микробов

Разработка поможет создать в РФ свое производство лимонной кислоты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ученые Уральского федерального университета работают над созданием в стране собственного производства лимонной кислоты. Специалисты предложили изготавливать ее с помощью промышленных микроорганизмов и мембранных технологий. Новый метод позволит избежать большого объема отходов, сточных вод и газовых выбросов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе вуза. Более 60% лимонной кислоты ежегодно используется в промышленности: металлургии, нефтедобыче, медицине и смежных областях.

«Разработка ученых поможет создать в России собственное производство лимонной кислоты, которая сейчас полностью импортируется. Новый метод предполагает более рациональное использование микроскопических грибов для биосинтеза кислоты из отходов производства сахара или продуктов глубокой переработки зерна. Новая технология решит сразу две проблемы — экологическую и импортозамещение», — сказано в сообщении.

Несколько лет назад был закрыт единственный российский завод, производивший лимонную кислоту. Новый метод, который предлагают ученые, позволит синтезировать и выделять лимонную кислоту без ущерба для экологии. «Под действием электрического поля лимонная кислота из ферментированного раствора выводится в отдельный поток, а затем концентрируется и кристаллизуется. В современных условиях с помощью этой технологии мы решим не только проблему уменьшения количества отходов, но и поспособствуем импортозамещению такого востребованного продукта», — пояснили в вузе.

Ранее агентство писало, что специалисты УрФУ и Южно-Уральский государственный университет начали сотрудничать в области биотехнологий. В рамках этого проекта студентов будут обучать делать двойные эмульсии на основе масел. Их будут использовать в продуктах, которые обладают свойствами БАДов.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Для того, чтобы Россия не теряла технологического лидерства на мировой арене, стране необходимы молодые научные кадры. В 2022 году, согласно указу президента России Владимира Путина, стартовало десятилетие науки, благодаря которому будут найдены важнейшие технологические решения задач развития страны.