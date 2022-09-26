Спикер думы Перми раскритиковал работу скандального отдела мэрии

Председатель думы Перми Дмитрий Малютин не увидел пользы от расширения штата городских чиновников

27 сентября 2022 в 16:28 Размер текста - 17 +

Дмитрий Малютин не нашел пользы в увеличении штата чиновников Фото: Сергей Русанов © URA.RU Власти Перми, расширив штат чиновников мэрии, отвечающих за земельно-имущественные отношения, не получили позитивных итогов в виде доходов в бюджет. На это на заседании думы обратил внимание спикер Дмитрий Малютин. По его словам, еще в октябре прошлого года штатная численность функционально-целевого блока мэрии «Развитие территории и земельно-имущественные отношения» увеличилась. 20 человек, в частности, планировалось устроить в департамент земельных отношений. «Это было обосновано наделением органов местного самоуправления новыми полномочиями. Исполнение данного полномочия должно было повлечь за собой не только дополнительные расходы, но и привлечь дополнительные доходы в бюджет Перми. Прошел почти год. Департамент земельных отношений, к сожалению, так и не укомплектовался — более 10 ставок остаются вакантными», — заявил спикер думы. Малютин посетовал, что расходы выросли, а информация о результатах работы отсутствует. В итоге выступления он попросил администрацию Перми предоставить депутатам анализ штатного расписания ДЗО: «Хотелось бы услышать, как справляется администрация, не укомплектовав штат, нужны ли эти штатные единицы». В мэрии Перми функционально-целевой блок «Развитие территории и земельно-имущественные отношения» возглавляет и. о. замглавы администрации города Ольга Андрианова. Под ее ведением находится и департамент земельных отношений. Однако к работе она приступила только в конце августа. Ее предшественница Елена Гонцова после критики губернатора Дмитрия Махонина уволилась. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти Перми, расширив штат чиновников мэрии, отвечающих за земельно-имущественные отношения, не получили позитивных итогов в виде доходов в бюджет. На это на заседании думы обратил внимание спикер Дмитрий Малютин. По его словам, еще в октябре прошлого года штатная численность функционально-целевого блока мэрии «Развитие территории и земельно-имущественные отношения» увеличилась. 20 человек, в частности, планировалось устроить в департамент земельных отношений. «Это было обосновано наделением органов местного самоуправления новыми полномочиями. Исполнение данного полномочия должно было повлечь за собой не только дополнительные расходы, но и привлечь дополнительные доходы в бюджет Перми. Прошел почти год. Департамент земельных отношений, к сожалению, так и не укомплектовался — более 10 ставок остаются вакантными», — заявил спикер думы. Малютин посетовал, что расходы выросли, а информация о результатах работы отсутствует. В итоге выступления он попросил администрацию Перми предоставить депутатам анализ штатного расписания ДЗО: «Хотелось бы услышать, как справляется администрация, не укомплектовав штат, нужны ли эти штатные единицы». В мэрии Перми функционально-целевой блок «Развитие территории и земельно-имущественные отношения» возглавляет и. о. замглавы администрации города Ольга Андрианова. Под ее ведением находится и департамент земельных отношений. Однако к работе она приступила только в конце августа. Ее предшественница Елена Гонцова после критики губернатора Дмитрия Махонина уволилась.