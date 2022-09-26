В УМВД ХМАО опровергли участие полиции в раздаче повесток югорчанам

27 сентября 2022 в 19:06 Размер текста - 17 +

Полицейские ХМАО не занимаются раздачей повесток на мобилизацию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В управлении МВД по ХМАО опровергли информацию, распространяемую в социальных сетях, о том, что полицейские патрули Сургута раздают горожанам повестки на мобилизацию. Это было озвучено представителем пресс-службы ведомства в телефонном разговоре с корреспондентом URA.RU. «Полицейские округа не раздают повестки о мобилизации гражданам. Появившаяся информация является каким-то вбросом. Ни чего подобного никогда не было в округе, это фейк», — сообщили в ведомстве. Пост о вручении повесток на мобилизацию полицейскими Сургута появился в telegram-канале «Где раздают повестки? Россия». Там одна из пользователей сообщила, что ее мужу патруль полиции пытался вручить повестку о мобилизации прямо на автобусной остановке в районе УБР. Но супруг успел скрыться от полицейских. Позже эту информацию продублировали и другие telegram-каналы. А канал первоисточник в мессенджере появился 21 сентября, в день объявления в России частичной мобилизации. Ранее URA.RU сообщало, что Президент РФ Владимир Путин объявил о частичной военной мобилизации в стране. Соответствующее решение он озвучил в ходе экстренного обращения. Глава страны уточнил, что к мобилизации будут призваны бывшие военные, прежде всего имеющие специальности. Россия с 24 февраля начала военную спецоперацию на территории Украины. Ее основная цель, по словам Владимира Путина — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и нацбатов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В управлении МВД по ХМАО опровергли информацию, распространяемую в социальных сетях, о том, что полицейские патрули Сургута раздают горожанам повестки на мобилизацию. Это было озвучено представителем пресс-службы ведомства в телефонном разговоре с корреспондентом URA.RU. «Полицейские округа не раздают повестки о мобилизации гражданам. Появившаяся информация является каким-то вбросом. Ни чего подобного никогда не было в округе, это фейк», — сообщили в ведомстве. Пост о вручении повесток на мобилизацию полицейскими Сургута появился в telegram-канале «Где раздают повестки? Россия». Там одна из пользователей сообщила, что ее мужу патруль полиции пытался вручить повестку о мобилизации прямо на автобусной остановке в районе УБР. Но супруг успел скрыться от полицейских. Позже эту информацию продублировали и другие telegram-каналы. А канал первоисточник в мессенджере появился 21 сентября, в день объявления в России частичной мобилизации. Ранее URA.RU сообщало, что Президент РФ Владимир Путин объявил о частичной военной мобилизации в стране. Соответствующее решение он озвучил в ходе экстренного обращения. Глава страны уточнил, что к мобилизации будут призваны бывшие военные, прежде всего имеющие специальности. Россия с 24 февраля начала военную спецоперацию на территории Украины. Ее основная цель, по словам Владимира Путина — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и нацбатов.