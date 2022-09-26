Пенсионеры, бежавшие с Украины через Прибалтику, воссоединились с семьей в ХМАО

Семейная пара пенсионеров из Дзержинска, которая была вынуждены бежать из Украины через Прибалтику, воссоединилась со своими детьми в Нижневартовске. Об этом Лолита Пяст и ее супруг рассказали, корреспонденту URA.RU, придя поддержать соотечественников на избирательный участок во время референдума по присоединению ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожских областей к России.
«Мы очень обрадовались, что люди захотели провести референдум. Мы хотим в этом участвовать, чтобы поддержать нашу республику. Мы добирались очень тяжело, ехали через Польшу, Литву, Латвию, Эстонию, потому что к границе Харьковской области было опасно ехать — очень сильные обстрелы, тяжелая обстановка», — поделилась Лолита с журналистом агентства.
Семья Пяст эвакуировалась из Дзержинска в конце августа. Сейчас три поколения большой семьи живут вместе в одной трехкомнатной квартире. Сын Лолиты и его жена Инна за полгода до начала спецоперации вывезли с территории Украины пожилую маму Инны. Сами они переехали в Нижневартовск в 2014 году, здесь у них растет дочь.
Ранее URA.RU писало о беженке из ДНР, которая проголосовала за присоединение Донбасса к России. Женщина рассказала корреспонденту агентства, что сделала это, чтобы спасти своих родных.
В России с 23 сентября проходило голосование в рамках референдума о присоединении к РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей, освобожденных в ходе спецоперации. С 23 по 26 сентября проводилось выездное голосование, 27 сентября жители этих территорий смогли проголосовать очно.
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