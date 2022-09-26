Пенсионеры, бежавшие с Украины через Прибалтику, воссоединились с семьей в ХМАО

27 сентября 2022 в 20:48 Размер текста - 17 +

Семья Пяст проголосовала за присоединение Донбасса Фото: Елена Хабарова © URA.RU новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России Семейная пара пенсионеров из Дзержинска, которая была вынуждены бежать из Украины через Прибалтику, воссоединилась со своими детьми в Нижневартовске. Об этом Лолита Пяст и ее супруг рассказали, корреспонденту URA.RU, придя поддержать соотечественников на избирательный участок во время референдума по присоединению ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожских областей к России. «Мы очень обрадовались, что люди захотели провести референдум. Мы хотим в этом участвовать, чтобы поддержать нашу республику. Мы добирались очень тяжело, ехали через Польшу, Литву, Латвию, Эстонию, потому что к границе Харьковской области было опасно ехать — очень сильные обстрелы, тяжелая обстановка», — поделилась Лолита с журналистом агентства. Семья Пяст эвакуировалась из Дзержинска в конце августа. Сейчас три поколения большой семьи живут вместе в одной трехкомнатной квартире. Сын Лолиты и его жена Инна за полгода до начала спецоперации вывезли с территории Украины пожилую маму Инны. Сами они переехали в Нижневартовск в 2014 году, здесь у них растет дочь. Ранее URA.RU писало о беженке из ДНР, которая проголосовала за присоединение Донбасса к России. Женщина рассказала корреспонденту агентства, что сделала это, чтобы спасти своих родных. В России с 23 сентября проходило голосование в рамках референдума о присоединении к РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей, освобожденных в ходе спецоперации. С 23 по 26 сентября проводилось выездное голосование, 27 сентября жители этих территорий смогли проголосовать очно. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Семейная пара пенсионеров из Дзержинска, которая была вынуждены бежать из Украины через Прибалтику, воссоединилась со своими детьми в Нижневартовске. Об этом Лолита Пяст и ее супруг рассказали, корреспонденту URA.RU, придя поддержать соотечественников на избирательный участок во время референдума по присоединению ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожских областей к России. «Мы очень обрадовались, что люди захотели провести референдум. Мы хотим в этом участвовать, чтобы поддержать нашу республику. Мы добирались очень тяжело, ехали через Польшу, Литву, Латвию, Эстонию, потому что к границе Харьковской области было опасно ехать — очень сильные обстрелы, тяжелая обстановка», — поделилась Лолита с журналистом агентства. Семья Пяст эвакуировалась из Дзержинска в конце августа. Сейчас три поколения большой семьи живут вместе в одной трехкомнатной квартире. Сын Лолиты и его жена Инна за полгода до начала спецоперации вывезли с территории Украины пожилую маму Инны. Сами они переехали в Нижневартовск в 2014 году, здесь у них растет дочь. Ранее URA.RU писало о беженке из ДНР, которая проголосовала за присоединение Донбасса к России. Женщина рассказала корреспонденту агентства, что сделала это, чтобы спасти своих родных. В России с 23 сентября проходило голосование в рамках референдума о присоединении к РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей, освобожденных в ходе спецоперации. С 23 по 26 сентября проводилось выездное голосование, 27 сентября жители этих территорий смогли проголосовать очно.