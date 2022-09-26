В Сургуте беженка из ДНР проголосовала на референдуме для спасения родственников

27 сентября 2022 в 18:36 Размер текста - 17 +

Женщина ждала 8 лет, чтобы сделать свой выбор Фото: Таисия Воронцова © URA.RU В Сургуте (ХМАО) беженка из Донецка пришла на референдум по присоединению ДНР и ЛНР, а таже Херсонской и Запорожских областей к России, чтобы спасти родственников от постоянных обстрелов украинскими военными. Об этом она рассказала журналисту URA.RU на условиях анонимности. «Я сама из Донецка, правда, в России уже 8 лет живу. А в Донецкой области у меня остались родственники. Представите, как им там живется каждый день под бомбежками от украинских военных. Это нужно исправлять, и кроме России этого никто не сделает», — сообщила женщина. Женщина выразила надежду, что большинство жителей ЛНР и ДНР, а также Херсонской и Запорожских областей сделаю правильный выбор. И проголосуют за присоединение к России. «Донбасс всегда был русским, а сейчас там люди живут уже восемь лет и боятся, что они русские. Думаю, что после голосования все поменяется», — добавил собеседник. Ранее URA.RU сообщало, что В ХМАО началось голосование на референдуме по присоединению Донбасса в РФ. С 23 по 26 сентября в Югре будет работать выездное голосование на референдуме о присоединении к РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Референдумы территорий, освобожденных российской армией в ходе спецоперации, проходят с 23 по 27 сентября. Жители этих территорий заявили, что хотят присоединиться к РФ.

В Сургуте (ХМАО) беженка из Донецка пришла на референдум по присоединению ДНР и ЛНР, а таже Херсонской и Запорожских областей к России, чтобы спасти родственников от постоянных обстрелов украинскими военными. Об этом она рассказала журналисту URA.RU на условиях анонимности. «Я сама из Донецка, правда, в России уже 8 лет живу. А в Донецкой области у меня остались родственники. Представите, как им там живется каждый день под бомбежками от украинских военных. Это нужно исправлять, и кроме России этого никто не сделает», — сообщила женщина. Женщина выразила надежду, что большинство жителей ЛНР и ДНР, а также Херсонской и Запорожских областей сделаю правильный выбор. И проголосуют за присоединение к России. «Донбасс всегда был русским, а сейчас там люди живут уже восемь лет и боятся, что они русские. Думаю, что после голосования все поменяется», — добавил собеседник. Ранее URA.RU сообщало, что В ХМАО началось голосование на референдуме по присоединению Донбасса в РФ. С 23 по 26 сентября в Югре будет работать выездное голосование на референдуме о присоединении к РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Референдумы территорий, освобожденных российской армией в ходе спецоперации, проходят с 23 по 27 сентября. Жители этих территорий заявили, что хотят присоединиться к РФ.