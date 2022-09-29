29 сентября 2022

Во всей Челябинской области начался отопительный сезон

© Служба новостей «URA.RU»
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Во всех 47 муниципалитетах Челябинской области подали тепло в жилой сектор и социальные учреждения Фото:

В Челябинской области с 30 сентября официальной начался отопительный сезон во всех муниципалитетах. Об этом сообщили URA.RU в министерстве строительства и инфраструктуры региона.

На 30 сентября приняты распоряжения о начале отопительного сезона во всей Челябинской области. Во всех 43 муниципальных образованиях поэтапно подключается отопление», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства.

На сегодняшнее утро тепло пришло в 93,1% жилого фонда. Также включено отопление в 97,5% социальных учреждений.

В столице региона, Челябинске, отопление начали включать уже 26 сентября. Такое распоряжение на фоне резкого понижения температуры и начавшихся снегопадов отдала мэр Наталья Котова.

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В Челябинской области с 30 сентября официальной начался отопительный сезон во всех муниципалитетах. Об этом сообщили URA.RU в министерстве строительства и инфраструктуры региона. На 30 сентября приняты распоряжения о начале отопительного сезона во всей Челябинской области. Во всех 43 муниципальных образованиях поэтапно подключается отопление», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства. На сегодняшнее утро тепло пришло в 93,1% жилого фонда. Также включено отопление в 97,5% социальных учреждений. В столице региона, Челябинске, отопление начали включать уже 26 сентября. Такое распоряжение на фоне резкого понижения температуры и начавшихся снегопадов отдала мэр Наталья Котова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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