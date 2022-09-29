Во всей Челябинской области начался отопительный сезон

В Челябинской области с 30 сентября официальной начался отопительный сезон во всех муниципалитетах. Об этом сообщили URA.RU в министерстве строительства и инфраструктуры региона.
На 30 сентября приняты распоряжения о начале отопительного сезона во всей Челябинской области. Во всех 43 муниципальных образованиях поэтапно подключается отопление», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства.
На сегодняшнее утро тепло пришло в 93,1% жилого фонда. Также включено отопление в 97,5% социальных учреждений.
В столице региона, Челябинске, отопление начали включать уже 26 сентября. Такое распоряжение на фоне резкого понижения температуры и начавшихся снегопадов отдала мэр Наталья Котова.
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