Во всей Челябинской области начался отопительный сезон

Во всех 47 муниципалитетах Челябинской области подали тепло в жилой сектор и социальные учреждения Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Челябинской области с 30 сентября официальной начался отопительный сезон во всех муниципалитетах. Об этом сообщили URA.RU в министерстве строительства и инфраструктуры региона.

На 30 сентября приняты распоряжения о начале отопительного сезона во всей Челябинской области. Во всех 43 муниципальных образованиях поэтапно подключается отопление», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства.

На сегодняшнее утро тепло пришло в 93,1% жилого фонда. Также включено отопление в 97,5% социальных учреждений.

В столице региона, Челябинске, отопление начали включать уже 26 сентября. Такое распоряжение на фоне резкого понижения температуры и начавшихся снегопадов отдала мэр Наталья Котова.