29 сентября 2022

Челябинский губернатор объявил об осеннем призыве в армию

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В муниципалитетах области будут созданы призывные комиссии Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер распорядился создать в регионе призывные комиссии для организованного призыва граждан на военную службу. Постановление об этом опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«В целях организованного проведения в октябре—декабре 2022 года призыва граждан 1995—2004 годов рождения, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву на военную службу, постановляю создать призывную комиссию Челябинской области и утвердить ее состав. Создать призывные комиссии в муниципальных районах, городских округах Челябинской области и утвердить их составы», — говорится в документе.

Сам губернатор выступил председателем призывной комиссии по региону. Всего в основной состав региональной комиссии вошло 29 человек. Резервный состав комиссии возглавил вице-губернатор Алексей Фартыгин, отвечающий за связи с военными, а также курирующий тему частичной мобилизации в регионе. В состав резервной комиссии вошло 28 человек.

Точное число призывников осеннего призыва пока неизвестно. Весной из области отправилось на срочную службу около 3 200 человек.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер распорядился создать в регионе призывные комиссии для организованного призыва граждан на военную службу. Постановление об этом опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. «В целях организованного проведения в октябре—декабре 2022 года призыва граждан 1995—2004 годов рождения, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву на военную службу, постановляю создать призывную комиссию Челябинской области и утвердить ее состав. Создать призывные комиссии в муниципальных районах, городских округах Челябинской области и утвердить их составы», — говорится в документе. Сам губернатор выступил председателем призывной комиссии по региону. Всего в основной состав региональной комиссии вошло 29 человек. Резервный состав комиссии возглавил вице-губернатор Алексей Фартыгин, отвечающий за связи с военными, а также курирующий тему частичной мобилизации в регионе. В состав резервной комиссии вошло 28 человек. Точное число призывников осеннего призыва пока неизвестно. Весной из области отправилось на срочную службу около 3 200 человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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