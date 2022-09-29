Челябинский губернатор объявил об осеннем призыве в армию

В муниципалитетах области будут созданы призывные комиссии Фото: Анна Майорова © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер распорядился создать в регионе призывные комиссии для организованного призыва граждан на военную службу. Постановление об этом опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«В целях организованного проведения в октябре—декабре 2022 года призыва граждан 1995—2004 годов рождения, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву на военную службу, постановляю создать призывную комиссию Челябинской области и утвердить ее состав. Создать призывные комиссии в муниципальных районах, городских округах Челябинской области и утвердить их составы», — говорится в документе.

Сам губернатор выступил председателем призывной комиссии по региону. Всего в основной состав региональной комиссии вошло 29 человек. Резервный состав комиссии возглавил вице-губернатор Алексей Фартыгин, отвечающий за связи с военными, а также курирующий тему частичной мобилизации в регионе. В состав резервной комиссии вошло 28 человек.

Точное число призывников осеннего призыва пока неизвестно. Весной из области отправилось на срочную службу около 3 200 человек.